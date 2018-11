Attacco hacker a uffici giudiziari | aperta inchiesta

Attacco hacker a uffici giudiziari - la Procura di Roma apre inchiesta - : Nei giorni scorsi l'azione dei pirati informatici ha colpito su vasta scala in diverse parti di Italia, in particolar modo le Corti d'Appello. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo ...

Attacco hacker a uffici giudiziari - la Procura di Roma apre inchiesta : Attacco hacker a uffici giudiziari , la Procura di Roma apre inchiesta Nei giorni scorsi l'azione dei pirati informatici ha colpito su vasta scala in diverse parti di Italia, in particolar modo le Corti d'Appello. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo al sistema informatico Parole chiave: ...

Un Attacco hacker ha violato 500mila caselle pec del governo : Un attacco informatico ha causato la violazione di 500mila caselle di posta elettronica certificata (pec), delle quali 98mila appartenenti alla pubblica amministrazione. Come conseguenza dell’ attacco , che ha coinvolto 3mila soggetti tra pubblici e privati, c’è stato il blocco dell’attività di alcuni tribunali italiani nei giorni scorsi. Roberto Baldoni, vice direttore per la cybersecurity del Dipartimento delle informazioni per la ...

500mila caselle Pec colpite da Attacco hacker : Sono in tutto 500mila le caselle di posta elettronica certificata, 98 di appartenenti alla Pubblica amministrazione, coinvolte nell’attacco informatico che ha coinvolto 3000 tra soggetti pubblici e privati italiani nei giorni scorsi e che ha avuto come conseguenza più evidente il blocco dei tribunali. A fornire il bilancio è Roberto Baldoni, vicedirettore generale responsabile per il cyber del Dis, Dipartimento delle informazioni per la ...