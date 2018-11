Atletica | Nazionale italiana a Tilburg | Crippa studia il percorso degli Europei di cross

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018)diimpegnata nella corsa campestre aProve generali dei Campionatidi corsa campestre a. Domenica 25 novembre nella città olandese è il giorno del 60° Warandeloop, tradizionalein programma sullo stesso tracciato che due settimane più tardi, il 9 dicembre, accoglierà la rassegna continentale. In quest’occasione al Beekse Bergen Safari Park sarà impegnata una nutrita rappresentanza di atleti italiani guidati da Yeman. Il bronzo europeo dei 10.000 metri arriverà direttamente dal Kenya, dove sta svolgendo un periodo di raduno in quota iniziato il 29 ottobre, agli oltre 2300 metri di Iten. Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro, che in carriera ha già vinto due ori under 20 e due bronzi under 23 a livello individuale nell’Euro, si tratterà dell’esordio in questa nuova stagione. “Domenica proverò a ...