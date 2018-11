Assistente di volo in Australia “Al lavoro col sorriso e turni con settimane di anticipo”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) In Italia aveva fatto la commessa, ma la società che le davaera fallita. Nuove prospettive? Poche o nulle perché nel nostro Paese dopo i trentacinque anni la strada si fa in salita. Troppo. Ma si può rinascere a 26 ore didi distanza. Da due anni Linda Addario, 39 anni, laureata in Storia e originaria di Pescara, vive a Perth, capitale dell’occidentale con due milioni di abitanti. Fa l’diper una multinazionale da 38mila dipendenti che ha la sede centrale a Dubai e opera in 131 aeroporti sparsi in tutto il pianeta. È già assunta a tempo indeterminato, e può contare su un mese di ferie retribuite – durante le quali torna in Italia -, sull’assistenza sanitaria e su una pensione futura assicurata. “Ha inciso il fatto che, oltre a un buon inglese, parlassi anche spagnolo e italiano”. E per trovareci ha messo “appena tre ...