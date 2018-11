Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi | il duro attacco | “Avrebbe dovuto consultarmi”

Asia Argento e Fabrizio Corona - 100mila euro dietro l'amore del momento. : E' tutto un fake love quello fra Asia Argento e Fabrizio Corona ? In effetti qualcuno aveva ipotizzato, quando era scoppiata al bomba, che i due cercassero solo un po' di pubblicità....

Asia Argento risponde a Salmo : 'Nemmeno per 20k?Ti trovo bello - incontriamoci' : Tra i tanti motivi che hanno catalizzato l'attenzione mediatica sul nuovo album di Salmo, oltre alla polemica con Matteo Salvini conseguente alla presa di distanza dal rapper nei confronti delle politiche attuate dal ministro dell'Interno in materia di immigrazione, é impossibile non citare la rima che l'artista sardo ha voluto dedicare all'attrice ex giudice di X Factor Asia Argento, sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati è discussi ...

Secondo il sito Dagospia la relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento sarebbe finta : Fabrizio Corona e Asia Argento sono di nuovo al centro del gossip a causa della loro relazione, alla quale sembra non credere il sito Dagospia. Sul sito si legge il contenuto di un presunto accordo tra l'ex Re dei Paparazzi e la figlia di Dario Argento in cui la loro storia sarebbe studiata a tavolino. Il primo step della relazione prevedrebbe la conoscenza tra i due con le presentazioni ai rispettivi familiari. Successivamente, dovrebbe ...

«X Factor 12» - Asia Argento : «Lodo Guenzi? Avrebbe dovuto consultarmi» : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato - gli ho tolto il follow’ : “La gente parlava di me chiamandomi ‘prostituta’. Ho querelato chi lo faceva ma se lo fossi io lo accetterei. Il fatto è che non ho mai preso soldi per il sesso. Salmo? Lui lo pagherei” parola di Asia Argento. Giovedì 22 novembre, la Argento è stata ospite di Giovani Veronesi e Max Cervelli a Non è un paese per giovani, trasmissione di Radio2, e non le ha mandate a dire. “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato, ...

Asia Argento senza freni - provocazione hot rivolta al rapper Salmo : “se ti do 20.000€ me lo dai?” [FOTO] : Asia Argento continua a far parlare di sè rispondendo al dissing di Salmo contenuto nella canzone PXM: il commento hot sui social non passa inosservato Asia Argento continua a calamitare l’attenzione dei media su di sè. Dopo la questione delle violenze subite da parte di Harvey Weinstein, l’addio alla poltrona di giudice di X-Factor dopo il presunto stupro ai danni di Jimmy Bennett e la storia passionale con Fabrizio Corona, ...

Corona e Asia insieme : il commento di Dario Argento a Storie Italiane : Dario Argento racconta la fede e il rapporto con le figlie Fiore e Asia Dario Argento padre affettuoso e uomo di profonda fede. Il maestro dell’horror si è raccontato in una lunga intervista ad Eleonora Daniele. Il celebre regista, ospite di Storie Italiane, ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera cinematografica ma ha anche […] L'articolo Corona e Asia insieme: il commento di Dario Argento a Storie Italiane proviene da ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - 'i primi litigi'. La bomba di Alfonso SignorinI : la verità sulla coppia : primi litigi tra Fabrizio Corona e Asia Argento . I due freschi fidanzatini hanno caratteri vivace e secondo un retroscena di Chi , il settimanale diretto da Alfonso SignorinI , hanno già affrontato ...

Asia Argento Fabrizio Corona insieme a Carlos Maria : La storia fra Asia Argento e Fabrizio Corona si fa più seria: l’ex re dei paparazzi ha infatti deciso di far conoscere il figlio Carlos Maria, all’attuale fidanzata, ma i due vogliono iniziare a vivere come una famiglia allargata. Il primo incontro con presentazioni ufficiali ha avuto luogo in un ristorante di Milano specializzato in cucina argentina, durante il weekend che Asia ha trascorso nella casa di Corona, e tutto sembra essere andato per ...