Ascolti tv | Il segreto dei suoi occhi con la coppia Julia Roberts – Nicole Kidman vince

Ascolti TV | Mercoledì 21 novembre 2018. Il Segreto dei suoi Occhi 14% - Un Natale al Sud 12.8% - Chi l’ha Visto? 11.7% - Chiambretti 4.7%. Flop Saviano (1%) : Il Segreto dei suoi Occhi - Julia Roberts Su Rai1 Il Segreto dei suoi Occhi ha conquistato 3.166.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.773.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.337.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.498.000 spettatori (7.8%). ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 ottobre 2018. Il Segreto dei suoi Occhi 14% - Un Natale al Sud 12.8% - Chi l’ha Visto? 11.7% - Chiambretti 4.7% : Il Segreto dei suoi Occhi - Julia Roberts Su Rai1 Il Segreto dei suoi Occhi ha conquistato 3.166.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.773.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.337.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.498.000 spettatori (7.8%). ...

Ascolti tv ieri - Il segreto dei suoi occhi vs Coliandro 7 vs Cr4 | Dati Auditel 21 novembre 2018 : Cosa hanno visto i telespettatori secondi gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 21 novembre 2018? Il segreto dei suoi occhi è il film che è andato in onda su Rai 1. Su Rai 2, invece, è stata trasmessa la seconda ed imperdibile puntata de L’Ispettore Coliandro, amatissima fiction con Giampaolo Morelli. Su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto? ha invece entusiasmato gli amanti dei gialli e della cronaca nera. Mentre su Rete 4 il ...

Ascolti Tv di martedì 20 novembre 2018 - Azzurri oltre il 20%. Bene le Iene - Il Segreto e Mai dire Gf Vip : La serata di martedì 20 novembre si tinge d'azzurro, grazie alla Nazionale di Mancini che comincia a essere apprezzata sempre di più dai critici e dal pubblico a casa. Questo il verdetto dei dati ...

Il Segreto : Donna Francisca scompare (è in manicomio!) - tornano Gonzalo e Maria. Risaliranno gli Ascolti? : Gonzalo e Maria Era il 10 giugno 2013 quando su Canale 5 andava in onda per la prima volta Il Segreto. Destinata ad intrattenere i telespettatori nei caldi pomeriggi estivi, la produzione di Aurora Guerra è diventata in pochi mesi un vero e proprio cult televisivo, soprattutto per merito di una sceneggiatura avvincente che manteneva fede alle regole principali dei prodotti rosa: al centro della scena vi era infatti un’eroina romantica, la mai ...