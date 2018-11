Arrestate 14 persone per il sequestro della cooperante italiana in Kenya

Kenya - rapimento di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

Droga nel Teramano - Arrestate 10 persone : 6.16 Dall'alba 80 Carabinieri del comando provinciale di Teramo, con quelli delle province di Roma,Ascoli Piceno e Fermo, stanno eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura per 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. Scoperta una fitta rete di spacciatori con base nei quartieri "Annunziata" e "La Rocca"di ...

Roma : derbuvano stessi anziani fingendosi Carabinieri - 4 persone Arrestate : Roma – Hanno rubato fino a tre e quattro volte gli stessi anziani nelle loro case, portando via dai 500 ai mille euro, e in alcuni casi fino a 10.000 e 70.000 euro, mettendo a segno fino a 100 colpi. Per questo i Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in ...

Mafia ed estorsioni a Palermo - Arrestate 10 persone : Roma,, askanews, - Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri di Palermo perché ritenute a vario titolo responsabili di estorsioni, con l'aggravante di avere favorito Cosa nostra.Le indagini ...

24 persone - tra cui l’ex deputato Giuseppe Galati - sono state Arrestate in un’operazione contro la ‘ndrangheta in Calabria : La Guardia di Finanza ha arrestato 24 persone a Catanzaro e a Lamezia Terme, nell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta, denominata “Quinta bolgia”. Tra gli arrestati – 12 in carcere e altri 12 ai domiciliari – c’è anche l’ex deputato

70 famiglie truffate. Ecco come agivano le persone Arrestate dalle Fiamme Gialle : L'attività in esame rappresenta un esempio della costante attenzione che il Corpo riserva ai fenomeni criminali che interessano il mondo del risparmio, dove l'esistenza di fatti come quello portato ...

Ragusa - banda delle spaccate : Arrestate altre 5 persone : La Polizia di Stato di Ragusa, Comiso e Vittoria conclude le indagini sulla banda delle “spaccate” arrestando altri 5 componenti.

Maxi retata contro rivali clan Spada : Arrestate 42 persone : Roma – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Gruppo di Ostia, nel Lazio, in Campania, Toscana, Lombardia e Marche stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 42 soggetti appartenenti a una delle compagini criminali piu’ strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del ...

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

Milano - maxi blitz nel campo nomadi di via Bonfadini : Arrestate 6 persone. «Era la centrale della ricettazione» : Oltre 500 colpi nel giro di due anni tra Lombardia, Piemonte e Liguria, la merce rubata finiva nel campo rom di via Bonfadini, a Milano, vera e propria «centrale della ricettazione». I carabinieri di ...

Germania. Pianificavano attacchi a migranti - Arrestate 7 persone : I fatti di Chemnitz hanno creato un grande allarme nell'opinione pubblica e veementi polemiche nel mondo politico. E' altamente probabile, si dice in Procura, che i sette uomini arrestati abbiano ...

Roma - sgominata la 'Banda del Monsignore' : sei persone Arrestate : I Carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante questa mattina hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare (in regime di domiciliari), nei confronti di altrettanti soggetti. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravissime, tra le quali truffa e contraffazione di denaro. Il sodalizio criminale, composto da due italiani e quattro stranieri, secondo le indagini degli investigatori era dedito a convincere ricchi imprenditori, residenti ...

Rapina in villa a Lanciano - Arrestate tre persone : I fermati, di nazionalità romena, avevano addosso circa 3.400 euro. Ritrovata anche l'auto usata per l'assalto alla villa

