Arbitri Serie A | le designazioni della 13esima giornata

Serie A - gli Arbitri della tredicesima giornata : derby di Genova a Doveri : Riprende il campionato, dopo la sosta per le nazionali, con due partite delicate previste per la 13giornata di campionato. Su tutte, l'incontro tra Genoa e Sampdoria: per questa sfida il designatore ...

Claudio Gavillucci chiama 21 Arbitri di Serie A a testimoniare. Continua la battaglia contro l’Aia per la riammissione : Passato in cinque mesi da dirigere Sampdoria-Napoli (13 maggio) alle partite degli Allievi regionali (Vis Sezze-Tor Dè Cenci), senza una vera ragione. Questo è quanto sostiene l’arbitro della sezione di Latina Claudio Gavillucci, intenzionato a proseguire la sua battaglia per la riammissione in Serie A. Il fischietto italiano è infatti intenzionato a chiamare tutti i 21 arbitri della massima categoria a testimoniare di fronte al Tribunale ...

Serie A - allenatori e Arbitri : lunedì appuntamento in Lega sul tema Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. Andrà in scena a mezzogiorno a Milano nella sede della Lega Serie A che, alla ...

Serie A - lunedì incontro tra allenatori e Arbitri sul Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. L'articolo Serie A, lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gavillucci sfida l'AIA e chiama a testimoniare i 21 Arbitri di serie A : La battaglia di Claudio Gavillucci continua: il 39enne della sezione di Latina, dismesso la scorsa stagione dalla Can A , ha chiamato a testimoniare i 21 arbitri di serie A davanti al Tribunale ...

Serie A - gli Arbitri hanno riacceso il video : La vogliamo così, si potrebbe dire della Var, parafrasando un coro da stadio. Così presente e, di conseguenza, così incisiva nel correggere sviste ed errori. Era un anno che non si vedeva una Var così ...

Serie A - Arbitri : Napoli-Empoli a Pairetto - Banti per Fiorentina-Roma : ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Napoli-Empoli , anticipo dell'11esima giornata di Serie A in programma venerdì sera al San Paolo. Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno i ...

Serie A - Mazzarri in guerra con gli Arbitri. A Napoli il Var resta spento : L'ira di Mazzarri si è abbattuta di nuovo sulla classe arbitrale. L'allenatore del Toro, ha lanciato strali contro le disparità che, a suo giudizio, ci sono nei confronti suoi e della sua squadra, il ...

Serie A - gli Arbitri della decima giornata : Napoli-Roma affidata a Massa - Irrati per Lazio-Inter : Doppio big match in programma per la decima giornata di campionato di Serie A, più diverse sfide delicate che hanno spinto il designatore Rizzoli a scegliere con molta cura gli arbitri che scenderanno ...

Serie A - gli Arbitri della 9^ giornata : Ecco le designazioni arbitrali in vista della nona giornata di Serie A, che si aprirà sabato alle 15 con Roma-Spal. Roma-Spal (20/10, ore 15): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Fiorito) Juventus-Genoa (20/10, ore 18): La Penna di Roma (Marrazzo-Bottegoni) Udinese-Napoli (20/10, ore 20.30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Paganessi) Frosinone-Empoli (21/10, ore 12.30): Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi) Bologna-Torino (21/10, ore 15): Banti di ...

Serie A - gli Arbitri della nona giornata : derby a Guida : Serie A– Dopo le due settimane di sosta, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Lo farà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando la Roma ospiterà una Spal a caccia di riscossa dopo le recenti uscite negative. Gli emiliani, fermi ai 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, arrivano all’Olimpico dove troveranno una […] L'articolo Serie A, gli arbitri della nona giornata: derby a Guida proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Serie A - gli Arbitri della nona giornata : Guida dirigerà Inter-Milan : Grande attesa per le designazioni arbitrali di questo turno di campionato, quello del derby di Milano che si giocherà domenica sera. L'arbitro scelto dal designatore Nicola Rizzoli per la sfida tra ...

Obiettivo serie A : l'Aia di Arezzo apre il nuovo corso Arbitri : L'arbitraggio, infine, non è inteso come uno sport individuale ma grande attenzione viene riposta anche a l senso di gruppo , con la sezione che mette a disposizione il polo di allenamento dello ...

Serie A - quanto guadagnano Arbitri e assistenti? : Dagli stipendi dei designatori a quelli dei direttori di gara e degli assistenti. Ecco i compensi della classe arbitrale italiana. L'articolo Serie A, quanto guadagnano arbitri e assistenti? è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.