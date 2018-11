Arbitri | Lazio-Milan a Banti | Doveri per il derby di Genova

Arbitri aggrediti - l’Aia non fa designazioni per i match nel Lazio : La nota ufficiale Dura, durissima reazione dell’AssoArbitri contro le aggressioni ai direttori di gara sui campi dei dilettanti. Dopo l’ennesimo episodio di violenza contro un 24enne fischietto del campionato di Promozione Lazio, l’Aia ha deciso di bloccare le designazioni in quella regione. Marcello Nicchi ha annunciato «una presa di posizione forte e decisa per sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti ma anche ...

Arbitri - violenza nel Lazio - Aia non manderà più Arbitri : Roma, 12 nov., askanews, - L'AIA questa settimana non invierà arbitri sui campi per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti del Lazio. La decisione arriva dopo 'l'ennesimo ed ...

Direttore di gara aggredito - l'Aia contro la violenza : "Niente Arbitri nel Lazio" : ... conclude l'Aia, sono stati informati il Presidente Federale, il Presidente della LND e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport. Niente arbitri nel Lazio Dunque ...

Contro violenza niente Arbitri nel Lazio : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Dopo "l'ennesimo ed increscioso" episodio di violenza ai danni di un arbitro, che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, l'AIA ...

Contro violenza niente Arbitri nel Lazio : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Dopo "l'ennesimo ed increscioso" episodio di violenza ai danni di un arbitro, che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, l'AIA ...

L’AIA contro la violenza : niente Arbitri nei campionati dilettanti nel Lazio : Dopo "l'ennesimo ed increscioso" episodio di violenza ai danni di un arbitro, l'AIA questa settimana non invierà arbitri nei campionati dilettanti del Lazio. L'articolo L’AIA contro la violenza: niente arbitri nei campionati dilettanti nel Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Aia contro la violenza : domenica niente Arbitri nel Lazio : ... conclude l'Aia, sono stati informati il Presidente Federale, il Presidente della LND e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport.

Serie A - gli Arbitri della decima giornata : Napoli-Roma affidata a Massa - Irrati per Lazio-Inter : Doppio big match in programma per la decima giornata di campionato di Serie A, più diverse sfide delicate che hanno spinto il designatore Rizzoli a scegliere con molta cura gli arbitri che scenderanno ...