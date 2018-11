Approvato il Nuovo Regolamento contabile per le scuole | le novità

leggioggi

(Di giovedì 22 novembre 2018) Burocrazia più snella a partire dal prossimo 1° gennaio 2019. E’ in vigore dallo scorso 17 novembre 2018 il-amministrativo per le. Il decreto del Miur, n. 129 del 28 agosto, che rende noto ilsulla gestione amministrativo-delle istituzioni scolastiche è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. “Ilera molto atteso. È frutto di un lungo lavoro fatto in questi anni dall’Amministrazione centrale che abbiamo voluto accelerare in questi ultimi mesi. Vogliamo che sia il primo tassello di un percorso più ampio che stiamo portando avanti al MIUR per semplificare la vita delle, per la sburocratizzazione di un sistema che deve rimettere gli studenti al centro”, ha dichiarato il Ministro Marco Bussetti. Scarica qui il“In questi ultimi anni – prosegue – lesono state oberate di ...