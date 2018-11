Imprese più abili della mafia Appalti truccati per 1 miliardo : Dal Friuli al resto d'Italia. Non c'è bisogno delle mafia. Appalti pubblici spartiti tra Imprese. Rete che dal Triveneto arriva a Bologna fino al sud Segui su affaritaliani.it

Appalti truccati e corruzione presso Asl Napoli : sei arresti : Napoli, 22 nov. , askanews, - corruzione e Appalti truccati presso l'Asl Napoli 1 Centro: sei le persone finite agli arresti domiciliari e sequestrati beni per oltre 850mila euro.

Appalti truccati : "Nessuna inflitrazione della mafia e pericolo per la sicurezza" : Non c'è alcun rischio sicurezza relativo a opere e manufatti, assicura il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, al termine della conferenza stampa di Gorizia sull'operazione 'Grande Tagliamento'

Operazione 'Grande Tagliamento' : Appalti pubblici truccati per oltre un miliardo di euro : Sono 120 le società e 220 i soggetti coinvolti nell'indagine del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia che da stamattina all'alba ha impiegato 400 militari per eseguire seuqestri, perquisizioni e

Appalti truccati e materiali scadenti per strade e ponti : perquisizioni in tutta Italia : Oltre 400 militari della Guardia di Finanza sono impegnati da questa mattina in un vasta operazione che ha portato a oltre 200 perquisizioni in tutta Italia su richiesta della procura di Gorizia. Nel mirino sono finite ben 150 gare d'appalto per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche in tutta Italia che sarebbero state alterate per un valore di oltre un miliardo di euro.

L'Aquila - Appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L'Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell'area tecnica; sospensione di un anno dall'attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L'Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario

Appalti truccati al porto di Augusta - gli indagati al Gip : estranei ai fatti : Interrogatori di garanzia per i sei arrestati nell'ambito dell'inchiesta "Port Utility" l'operazione della Finanza che ha portato in carcere l'ingegnere Nunzio Gaetano Miceli e agli arresti in casa

Fuscaldo - Appalti truccati : arrestati sindaco - vicesindaco - assessore e altre 11 persone tra imprenditori e professionisti : Fuscaldo , COSENZA, - Oltre 100 militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza sono impegnati dalle prime ore dell'alba, nell'esecuzione di un'Ordinanza di custodia cautelare personale