E' ripreso in aula l'esame con votazioni del ddl. Il programma dei lavori prevede che si proceda entro le 17 con il voto finale sul provvedimento. Nel caso non si riuscisse aentro quell'ora, l'aula si riconvocherà dopo l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla bocciatura della Manovra da parte della Ue, prevista appunto per le 17.(Di giovedì 22 novembre 2018)