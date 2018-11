Ddl Anticorruzione - ok della Camera. La Lega non applaude : La Camera approva il ddl Anticorruzione: 288 voti a favore, 143 contrari e 12 astenuti per il disegno di legge sulla corruzione , prescrizione e trasparenza dei partiti. Il testo passa ora all'esame ...

Via libera della Camera al ddl Anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

Anticorruzione - arriva l’ok della Camera per il ddl ‘spezzacorrotti’ : L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione. I sì sono stati 288, i no 143, 14 gli astenuti. Il ddl contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme sulla prescrizione dei reati, sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.Continua a leggere

Anticorruzione - sì della Camera con 288 sì. «Il peculato sarà cambiato al Senato» : L'Aula della Camera ha approvato con 288 voti favorevoli e 143 contrari (12 gli astenuti) il Ddl Anticorruzione. Il disegno di legge con le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica...

Anticorruzione - via libera della Camera : 16.56 L'Aula della Camera ha approvato il Disegno di legge Anticorruzione con 288sì e 143no.Il Ddl passa ora al Senato. Raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione,in particolare con FI su emendamento all'art.1 su cause impunibilità.Dal testo è escluso il"traffico di influenze illecite".Inoltre passa da 6 a 4 mesi il tempo,dalla commissione del fatto,entro cui il"pentito"di corruzione può offrire la sua collaborazione alla giustizia ...

Anticorruzione - Bonafede parla in Aula. Freddezza della Lega. E poi scoppia la bagarre : "Non arrogatevi il diritto di avere la voce delle vittime che vanno nei tribunali, non dovete strumentalizzare o storpiare quella voce. Nessuna di quelle voci vi dice che la prescrizione dovrebbe avere un altro regime per avere un risarcimento più veloce, ma i familiari delle vittime di reato chiedono che lo Stato dia una risposta di giustizia e verità". Il ministro Alfonso Bonafede attacca in aula alla Camera le opposizioni critiche verso il ...

Il cammino della legge Anticorruzione prosegue accidentato : Iter travagliato e con continui momenti di tensione per il ddl anticorruzione. Prima Forza Italia abbandona i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per protesta ...

Il cammino della legge Anticorruzione prosegue accidentato : Iter travagliato e con continui momenti di tensione per il ddl anticorruzione. Prima Forza Italia abbandona i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per protesta contro la decisione dei due presidenti pentastellati di dichiarare inammissibili tutti gli emendamenti azzurri alla riforma della prescrizione. Poi sono le fibrillazioni interne ai due alleati di governo a stoppare l'iter del provvedimento: al ...

Anticorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di peculato. M5s : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...

Prescrizione - la guerra a bassa intensità della Lega : emendamenti per cancellare tutta la riforma Anticorruzione : Via la possibilità di utilizzare l’agente sotto copertura per le indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Via anche il tanto pubblicizzato daspo a vita per i corrotti e cancellare anche quelle norme che regolano l’erogazione di soldi ai partiti. Al loro posto una serie i leggine per far certificare da un notaio le votazioni online dei candidati alle elezioni, per obbligare i movimenti a dotarsi di uno statuto come tutti ...

Ddl Anticorruzione - Bongiorno : blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del ...

Ddl Anticorruzione - Bongiorno : blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al ddl anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non ...

Camera - il calendario di novembre : ddl Anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...