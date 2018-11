Anticorruzione | Salvini | Incidente? Non sarà ultimo | abolirei voto segreto

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul decreto sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

Anticorruzione - Salvini in Aula con Di Maio e Conte. Pd : “Emendamento? M5s e Lega hanno affossato insieme la norma” : “C’è un uomo solo che comanda qui, si chiama Matteo Salvini e aveva deciso che quella cosa non doveva passare. Liberateci di questo teatrino: M5s e Lega hanno votato insieme l’emendamento sul peculato. Soltanto degli incompetenti mandano 25 deputati in missione con un voto segreto. Oppure l’avete voluto far passare“. Questo l’attacco del deputato Pd Ettore Rosato in Aula sul decreto Anticorruzione, il giorno ...

Anticorruzione - Conti e Salvini a “vigilare” in aula. Di Maio : “Il voto di ieri salva i ladri. Non lo permetteremo” : “Questa norma è il peggio perchè salva i politici che rubano i soldi: per noi è inaccettabile“. E poi: “Vogliono macchiare il ddl sulla corruzione. Noi non lo permetteremo”. E ancora: “La più grande riparazione è l’approvazione in tempi più brevi. La riparazione è vedere a febbraio che i partiti devono rendicontare tutto”. Nel day after della prima sonora sconfitta in Parlamento per il governo, con il ...

Anticorruzione - Governo battuto. Salvini : “Incidente di percorso” ma Colletti (M5S) : “Sono stati i leghisti” : Matteo Salvini esce dal consiglio dei ministri e ci mette la faccia in prima persona dopo il voto che ha mandato sotto la maggioranza nell’aula di Montecitorio sul Ddl Anticorruzione sull’emendamento che modificai reato di peculato a firma dell’ex M5S Catiello Vitiello. “E’ stato un incidente di percorso che avrà come risultato che il decreto (in verità si tratta di un disegno di Legge, ndr) Anticorruzione verrà approvato prima del ...

Ddl Anticorruzione - la Lega vota contro il M5s - governo battuto - ira Salvini : Ddl Anticorruzione bocciato, governo battuto per il voto della Lega contro il M5s. Matteo Salvini una furia. governo è stato battuto nell’Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull’emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Nella votazione i sì sono stati 284, i no 239. Ira di Salvini: “Voto in aula assolutamente sbagliato. La ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"