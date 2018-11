Anticorruzione | la Camera approva il ddl con 288 sì Il testo passa al Senato

Dalla Camera primo ok al ddl Anticorruzione - passa al Senato : Roma, 22 nov., askanews, - L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione, la prescrizione e la trasparenza dei partiti. I sì sono stati 288, i no 143, 12 gli astenuti. Il testo ...

Anticorruzione - arriva l’ok della Camera per il ddl ‘spezzacorrotti’ : L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione. I sì sono stati 288, i no 143, 14 gli astenuti. Il ddl contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme sulla prescrizione dei reati, sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.Continua a leggere

Anticorruzione - la Camera approva la legge. Ora passa al Senato : ROMA - La Camera approva il progetto di legge Anticorruzione e lo trasmette al Senato. Dove grillini e leghisti hanno un accordo per cancellare la norma sul peculato, - favorirebbe alcuni dirigenti ...

Anticorruzione - sì della Camera con 288 sì. «Il peculato sarà cambiato al Senato» : L'Aula della Camera ha approvato con 288 voti favorevoli e 143 contrari (12 gli astenuti) il Ddl Anticorruzione. Il disegno di legge con le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica...

Anticorruzione - via libera della Camera : 16.56 L'Aula della Camera ha approvato il Disegno di legge Anticorruzione con 288sì e 143no.Il Ddl passa ora al Senato. Raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione,in particolare con FI su emendamento all'art.1 su cause impunibilità.Dal testo è escluso il"traffico di influenze illecite".Inoltre passa da 6 a 4 mesi il tempo,dalla commissione del fatto,entro cui il"pentito"di corruzione può offrire la sua collaborazione alla giustizia ...

'Incidente' sul peculato : il Ddl Anticorruzione torna alla Camera. 'Ok entro dicembre' : L'obiettivo è chiudere la partita oggi e senza la fiducia sugli emendamenti ma in un clima di sospetti e polemiche tra Lega e M5s dopo la lite sul reato di peculato. La norma poi cambierà al Senato -

Governo battuto alla Camera su emendamento Vitiello al ddl Anticorruzione : Era il contratto di Governo a dover essere il timone di questo Governo, ma nemmeno le firme e gli impegni chiari possono essere considerati vincolanti. Nel voto di ieri alla Camera dei Deputati (che festeggiava i 100 anni di Palazzo Montecitorio) il Governo ha incassato, per restare in tema di contratto alla tedesca, il suo primo letterale Faust in die Fresse (dal Tedesco, pugno in faccia). Questa volta l'esecutivo viene battuto non in una ...

Non c'è l'intesa sul ddl Anticorruzione - la Camera rinvia : Roma, 21 nov., askanews, - Con 79 voti di differenza l'aula della Camera ha approvato la richiesta del M5S di sospendere la seduta fino alle 13 per rinviare la discussione sul ddl anticorruzione. Il ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera : “Così salta tutto” : Sembrava essere il giorno della tregua, nella maggioranza giallo-verde. Sembrava. Perchè poi a sera si vota a scrutinio segreto il ddl Bonafede e quasi subito il governo va sotto. Una maggioranza di franchi tiratori fa passare un emendamento di Catello Vitiello, uno espulso dal M5S quando ancora si era in fase di campagna elettorale. È la tipica ve...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato : Passa un emendamento a scrutinio segreto , presentato dall’ex M5S Vitiello, che chiede l’attenuazione del reato. E’ la stessa modifica che era stata inizialmente chiesta dalla Lega. Salvini: «Nessuna ripercussione sul governo, mantengo i patti»

Anticorruzione - governo battuto alla Camera. Ira M5S Salvini : «Passerà - sto ai patti» : Passa un emendamento a scrutinio segreto , presentato dall’ex M5S Vitiello, che chiede l’attenuazione del reato. E’ la stessa modifica che era stata inizialmente chiesta dalla Lega. Salvini: «Nessuna ripercussione sul governo, mantengo i patti»