Anticorruzione | Giorgetti regista del ko? “Non c’entro” E il M5s lo difende Aula | ok a

ilfattoquotidiano

: Anticorruzione, Di Maio: “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” - fattoquotidiano : Anticorruzione, Di Maio: “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” - leniosca : RT @fattoquotidiano: Anticorruzione, Di Maio: “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” h… - BettyBo32759303 : RT @fattoquotidiano: Anticorruzione, Di Maio: “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” h… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) L’della Camera ha ripreso l’esame del ddl, dando il via libera anche all’articolo 10 del testo, quello riguardante la norma per la trasparenza dei partiti, con soglia per le donazioni anonime fissata a 500 euro. Era un punto dell’accordo raggiunto mercoledì da Lega e M5s, dopo lo scivolone sul peculato del giorno precedente: la maggioranza battuta con il voto segreto. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la questione verrà risolta al Senato, ma, secondo le indiscrezioni di alcuni quotidiano, tra cui Repubblica, i sospetti dei Cinquestelle per quel ko si sarebbero concentrati sul sottosegretario Giancarlo. Il diretto interessato smentisce: “Io non c’entro proprio niente”. Ed è lo stesso M5s che interviene perrlo, con Luigi Di Maio che commenta: “In questo momento vedonell’occhio del ciclone, forse ...