Anticorruzione | Giorgetti | «Non c' entro niente» Opposizione attacca M5S

Anticorruzione - Giorgetti regista del ko? “Non c’entro”. E il M5s lo difende. Aula : ok a norma su trasparenza partiti : L’Aula della Camera ha ripreso l’esame del ddl Anticorruzione, dando il via libera anche all’articolo 10 del testo, quello riguardante la norma per la trasparenza dei partiti, con soglia per le donazioni anonime fissata a 500 euro. Era un punto dell’accordo raggiunto mercoledì da Lega e M5s, dopo lo scivolone sul peculato del giorno precedente: la maggioranza battuta con il voto segreto. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la ...

Anticorruzione - Di Maio : “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” : “L’episodio del voto segreto sul peculato? L’ho derubricato a un incidente, perché la buonafede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, non solo il Movimento ma anche la Lega, si è impegnata ad approvare il disegno di legge in minor tempo. Allo stesso tempo smentisco le accuse del Movimento verso il sottosegretario Giorgetti“. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori ...