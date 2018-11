Anticorruzione | 288 sì a ddl | va a Senato

Via libera della Camera al ddl Anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

Anticorruzione : via libera Camera con 288 sì - ora al Senato : Primo via libera al ddl Anticorruzione da parte della Camera. I voti a favore sono 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il via libera è stato accolto con un applauso dei 5 stelle.