Anticipazioni L' Allieva 2 | 6^ puntata | Alice va in crisi e si scontra con Conforti

Blastingnews

: Anticipazioni L'Allieva 2, trama sesta ed ultima puntata del 29 novembre: Calligaris viene ferito - FCoglioni : Anticipazioni L'Allieva 2, trama sesta ed ultima puntata del 29 novembre: Calligaris viene ferito - Mafia_Capitale : Anticipazioni L'Allieva 2, trama sesta ed ultima puntata del 29 novembre: Calligaris viene ferito - KontroKulturaa : Anticipazioni L'Allieva 2, trama sesta ed ultima puntata del 29 novembre: Calligaris viene ferito - -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fiction L'2 in prima visione assoluta. Il prossimo giovedì 29 novembre andrà in onda la sesta e ultimadi questa seconda stagione che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ascolti. La trama dell'ultimadi giovedì 29 novembre rivela che saranno trasmessi gli episodi conclusivi dal titolo: 'Omega come omicidio' e 'Corsa cieca', i quali si preannunciano ricchi di colpi di scena per i protagonisti, in particolar modo per la bella. Spoiler L'2, la trama dell'ultimae Claudio inNel dettaglio, lesul primo episodio della sestade L'2 rivelano che Claudio confesserà adche molto probabilmente sarà proprio lui a diventare il nuovo direttore dell'Istituto. Un avanzamento di carriera importante per il, il quale a questo punto ...