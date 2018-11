Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 novembre 2018 | Il Ritorno di Fernando Mesia!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 novembre 2018 : Luciano scopre il segreto di Nicoletta : Luciano va su tutte le furie quando viene a scoprire che Nicoletta e Riccardo hanno iniziato a rifrequentarsi.

Anticipazioni Il Segreto - prossima settimana : Alfonso chiede perdono a Emilia : Lunedì, 26 novembre, comincerà una nuova settimana con la soap opera spagnola Il Segreto che vedrà nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti del paese di Puente Viejo. Le Anticipazioni delle puntate, che vanno fino al 30 novembre, rivelano che Alfonso (Fernando Coronado) verrà a conoscenza delle violenze subite da Emilia (Sandra Cervera) durante l'esperienza carceraria, facendogli capire il motivo dello strano comportamento da parte della ...

Il Segreto Anticipazioni 22 novembre 2018 : Severo e Irene fanno pace : Severo chiede scusa a Irene e finalmente i due possono iniziare una serena convivenza, per il bene di Carmelito.

Anticipazioni Il Segreto : Fernando Mesia a torna Puente Viejo - i Castaneda contro Perez : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni settimanali della soap Il Segreto riguardanti le puntate che andranno in onda dal 26 novembre al 30 novembre 2018. Secondo gli spoiler sulle prossime puntate vedremo che a Puente Viejo farà il suo ritorno Fernando Mesia, il quale si presenterà alla villa della Montenegro e darà ordini come se fosse il padrone, scatenando la rabbia di Mauricio. Alfonso scoprirà cosa è successo ad Emilia durante la ...

Anticipazioni Il Segreto : Emilia seduce il Generale Perez De Ayala : Lunedì 26 novembre ha inizio una nuova settimana con l'amata soap opera 'Il Segreto' che pone attenzione intorno al personaggio di Emilia, pronta ad architettare un piano ai danni del Generale Perez De Ayala. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre 2018 rivelano che Julieta (Claudia Galan) ottiene gli arresti domiciliari e per tale motivo amici e familiari decidono di fare visita alla giovane donna. La compagna di ...

Anticipazioni Il Segreto : Isaac pugnala a morte il fratello di Elsa : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che tiene compagnia i telespettatori di Canale 5 da ormai alcuni anni. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane riguardano Isaac Guerrero, interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami. Il carpentiere, infatti, giungerà a Puente Viejo in compagnia di Antolina dopo la morte di Elsa. Qui l'uomo si renderà protagonista di un bruttissimo gesto nei ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta seduce il figlio di Olmo - Prudencio si vendica : Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto di Puente Viejo, rivelano grandi novità in paese. Julieta convinta che suo marito sia morto cercherà di conquistare il figlio di Olmo per vendicarsi di Seul. Vediamo nei dettagli cosa accadrà. Julieta inizia una nuova vita accanto a Prudencio Julieta certa che Seul Ortega sia morto, fingerà con tutti di volersi dare una nuova possibilità, mettendosi insieme a Prudencio. Quest'ultimo, oltre a farla ...

Anticipazioni Il Segreto : donna Francisca Montenegro rinchiusa in un manicomio : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', la seguitissima soap opera iberica prodotta da 'Boomerang Tv'. Le Anticipazioni delle puntate che in Italia vedremo a febbraio 2019, svelano che donna Francisca si troverà nuovamente nei guai. Nel dettaglio Fernando Mesia e l'anziano don Fulgencio rinchiuderanno la Montenegro in manicomio. Spoiler Il Segreto: la Montenegro è sparita nel nulla Nelle attuali puntate de 'Il Segreto' in onda su Canale 5 ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta sfodera le sue armi di seduzione con Fernando : Nelle prossime puntate de Il Segreto, Julieta sfodererà tutto il suo fascino per capire se in realtà Fernando sia responsabile della morte del suo amato Saul. Il marito, infatti, le farà credere che l'Ortega sia stato proprio assassinato dal Mesia per volere di Francisca Montenegro. -- Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo che Julieta farà di tutto pur di capire perché il suo amato sia stato assassinato. In primis si distaccherà da ...

Il Segreto - Anticipazioni al 30 novembre : i Castaneda vogliono vendicarsi del generale : Il Segreto torna con un'altra settimana di puntate ricche di colpi di scena incredibili. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 26 al 30 novembre, rivelano che i coniugi Castaneda si prepareranno a vendicarsi del generale Perez de Ayala mentre a Puente Viejo farà ritorno l'odiato Fernando Mesia che prenderà il posto di donna Francisca. Irene, invece, deciderà di accettare il nuovo impiego ad Alicante e lascerà Puente Viejo mentre ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata del 21 e 22 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018: Perez De Ayala è tornato a Puente Viejo in abiti civili e tutti cadono nello sconforto: il Generale vuole provocare gli abitandi di Puente Viejo perché poi sia “obbligato” a difendersi e possa così prendersi la sua rivincita… Donna Francisca comunica precise istruzioni precise al marito Raimundo in una misteriosa lettera. Intanto Julieta rifiuta con ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA cerca di sedurre FERNANDO - ci riuscirà? : Giochi di seduzione in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! JULIETA Uriarte (Claudia Galan), certa che l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal) sia morto, fingerà con tutti quanti di voler dare una nuova chance al suo matrimonio con Prudencio (Josè Milan) poiché quest’ultimo, oltre a chiederle con successo di trasferirsi alla villa, riuscirà a farle credere che il fratello sia stato assassinato da FERNANDO Mesia (Carlos ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 20 novembre : nuovi addii a Puente Vejo? - IlSussidiario.net : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 20 novembre, Rete 4: Alfonso e Irene lasceranno Puente Vejo? La proposta choc di Prudencio a Julieta.