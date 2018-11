ANTIBIOTICO CONTRO IL TUMORE AL SENO Nuova terapia scoperta da uno staff salentino

Pisa - tumore al seno : nuova speranza di cura da un ANTIBIOTICO CONTRO l'acne : La doxiciclina è un antibiotico comunemente utilizzato per il trattamento dell'acne. Si è scoperto che questo farmaco ha un effetto anti-tumorale, pertanto potrebbe essere utilizzato anche nel trattamento del tumore al seno. La scoperta si deve all'Azienda ospedaliera universitaria Pisana, che ha condotto una ricerca in collaborazione con l'Ateneo di Pisa, l'Università di Salford di Manchester e con la Fondazione Pisana per la scienza. La ...