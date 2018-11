optimaitalia

: Annunciato il doppio album live degli #U2 riservato ai membri del fan club: tutti i dettagli del cofanetto… - OptiMagazine : Annunciato il doppio album live degli #U2 riservato ai membri del fan club: tutti i dettagli del cofanetto… - toshi_it : @rioconcierge @robiveltroni Oggi hanno annunciato la creazione di una linea a doppio binario Catania-Palermo pronta… - PMillella : RT @empire_italia: La Sony Pictures ha annunciato che nel 2020 vi sara’ un doppio appuntamento con Spider Man. Il primo progetto dei due sa… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)IlU2 sarà rilasciato in esclusiva per i solidel fan. Il collettivo di Bono Vox ha infatti deciso di tornare sul mercato con una pubblicazione riservata nella quale hanno voluto includere alcune registrazioniultimi.Si tratta di alcuni estratti delle tournée gemelle Innocence + Experience e Experience + Innocence, portate in tutto il mondo - rispettivamente - nel 2015 e nel 2018.Il cofanetto sarà rilasciato anche in formato digitale e sarà arricchito di un booklet con fotografie inedite legate ai dueche il gruppo ha portato in tutto il mondo.L'opera non è destinata al mercato digitale né a quello fisico, ma sarà inserito in un'area speciale del sito ufficiale accessibile unicamente aidel fan.Ancora da decidere la tracklist del cofanetto, anche se sono trapelate le prime indiscrezioni sui contenuti del ...