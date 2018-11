Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi Max 2 grazie a diverse custom ROM

La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì : alcuni numeri di versione di firmware utilizzati internamente da Samsung lasciano alludere all'arrivo del programma beta di Android 9 Pie anche su Samsung Galaxy Note 9. L'articolo La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì proviene da TuttoAndroid.

Un altro motivo per attendere Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 - la funzione lift to wake : Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e naturalmente pure su Galaxy S9 Plus non mancherà di stupire molti utenti. Si spera che il major update migliori le prestazioni del device, magari anche la sua autonomia, ma sono anche le piccole nuove funzioni di uso quotidiano ad essere molto attese. Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato di una gradita novità relativa al blocco di app e icone in Home. Oggi anticipiamo ai nostri lettori la feature lift ...

Android Pie con One UI beta disponibile per Samsung Galaxy S9 e S9+ : I possessori di Galaxy S9 e S9+ sono fermi ad Android 8.0 da mesi con nient’altro che un paio di aggiornamenti di sicurezza per saziare il desiderio di un nuovo software. Dopo aver visto il lancio di Android leggi di più...

La Luminosità Adattiva sfrutta il machine learning su Android 9 Pie : La migliorata Luminosità Adattiva di Android 9 Pie permette di regolare la Luminosità del display in maniera più precisa grazie al machine learning e all'apprendimento automatico delle impostazioni.

Primi segnali ufficiali per LG G6 sull’aggiornamento Android Pie : tempistiche per il rilascio : Si parla pochissimo in questo periodo di uno smartphone che tutto sommato è abbastanza diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto LG G6. Dopo il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, avvenuto qui da noi nello scorcio finale del mese di maggio, in effetti il prodotto è stato un pochino snobbato dal punto di vista software. Come stanno esattamente le cose? Ci sono i presupposti per toccare con mano anche Android Pie? Sulla carta sì, perché ...

Prime avvisaglie di Android Pie per LG G7 ThinQ : la beta in Corea : Si aprono le danze per LG G7 ThinQ, device di punta del brand Coreano, per questo primo candidato ad abbracciare l'ultima distribuzione Android. Il produttore ha dato il via in patria al programma 'LG OS Preview', una sorta di testing che si preoccuperà di anticipare il rilascio di Android 9.0 Pie, permettendo ai possessori locali di sperimentare tutte le novità previste dalla major-release. Il changelog riporta alcune di queste, che abbiamo ...

Più che convincente Night Mode sul Samsung Galaxy S9 : cresce l’attesa per Android Pie : Uno degli smartphone più caldi del momento è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S9. Al dì là delle offerte concepite da alcuni grandi store in occasione del Black Friday 2018, la questione del momento verte sicuramente sul rilascio dell'aggiornamento Android Pie. Pochi giorni fa abbiamo parlato dell'avvio del programma beta in alcuni Paesi europei con un apposito articolo. Come prevedibile, l'Italia al momento non rientra ancora in questo ...

Honor 10 Lite è ufficiale : notch a goccia - Kirin 710 e Android Pie : Come già annunciato nei giorni scorsi, Honor ha presentato il nuovo Honor 10 Lite, il nuovo medio di gamma della casa cinese, che unisce ottime prestazioni, date dal Kirin 710, ad un prezzo sicuramente competitivo, leggi di più...

Mettere Android 9 Pie sul computer Bliss OS : Android 9 su computer Ecco come si installa Android Pie su un PC eusare tutte le app che si possono scaricare dallo store di Google.

Con Android 9 Pie su Samsung Galaxy mai più errori con le app in Home - arriva il blocco : Android 9 Pie, quando arriverà nella sua versione definitiva sui Samsung Galaxy, porterà con se una vera rivoluzione nell'esperienza di utilizzo. Vanno messe soprattutto in risalto le feature solo all'apparenza meno importanti ma che consentiranno di risparmiare tempo e magari evitare qualche errore più o meno grave. Alzi la mano chi è incorso, almeno una volta, nella seguente anomalia: per sbaglio non pochi sono soliti toccare le app e le icone ...

Aspettate ancora l'aggiornamento ad Android Pie? E se vi dicessimo che c'è almeno un Pixel 3 con Android Q? : Speriamo che Project Treble mantenga quindi le sue promesse, o il divario Pixel-resto del mondo , o quasi, si farà sempre più ampio. 1 vai alla fotogallery Google Pixel 3 XL confronta modello scheda ...

Honor 10 Lite è ufficiale : Kirin 710 - display da 6 - 2 pollici con micro notch e Android 9 Pie a bordo : Honor ufficializza per il mercato cinese il suo nuovo Honor 10 Lite, un dispositivo di fascia media che va a mischiarsi in uno dei settori più contesi del mercato smartphone. Si tratta di un dispositivo dal design gradevole e dalla scheda tecnica completa sebbene particolarmente simile ad altri Huawei e Honor già presentati nel corso dei mesi scorsi. L'articolo Honor 10 Lite è ufficiale: Kirin 710, display da 6,2 pollici con micro notch e ...

Android 9 Pie sbarca sugli LG G7 ThinQ coreani in beta e su Huawei MediaPad M5 in Cina : LG ha dato il via alla fase di test dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie di LG G7 ThinQ per gli utenti coreani. Ecco tutti i dettagli

Rilascio EMUI 9 con Android Pie su Huawei P20 : distribuzione globale : A livello globale è stato rilasciato l'aggiornamento EMUI 9.0 basato su Android Pie per Huawei P20: lo ha dichiarato tramite Twitter la divisione generale del produttore cinese, affermando che alcuni Paesi potrebbero riceverlo prima di altri, ma che, in linea di massima, la distribuzione mondiale è stata avviata. L'azienda consiglia a chi fosse interessato di provare a verificare la disponibilità dell'aggiornamento a bordo del proprio Huawei P20 ...