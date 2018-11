Ancelotti | «Chiederemo sospensione se a Bergamo ci saranno cori razzisti»

Ancelotti : «Se ci insulteranno in trasferta - chiederemo di sospendere la partita» : L’intervista a Radio Kiss Kiss Carlo Ancelotti intervistato in diretta da Radio Kiss Kiss. Domande rilassate e atmosfera quasi goliardica, ma non sono mancati momenti di riflessione seria. Ecco le dichiarazioni più significative: «La mia passione per il canto? Il canto fa gruppo, e per me è la seconda passione dopo il calcio. Mi piace molto, e non ho nessun problema. Abbiamo un bel gruppo, sono tutti precisi e puntuali. Un rompicoglioni? ...