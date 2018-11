Amatori | con il Sandrigo biglietti scontati

Rugby – Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori : sconfitto il Reno Bologna 47-22 : Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori che nel 5° turno di campionato supera il Reno Bologn per 47-22 RiTorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che nel quinto turno di campionato alla Cittadella del Rugby di Moletolo sconfigge 47 a 22 il Reno Bologna conquistando il bonus offensivo e interrompendo così la serie di 3 sconfitte consecutive. Nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto coach De Rossi a ridisegnare la ...

La passione per il ciclismo : crescono gli italiani che lo praticano in modo Amatoriale e aumentano i ricavi per il settore : ...del rapporto Basta dare una rapida occhiata al report in questione per capire come ormai la pratica di massa del ciclismo si stia rivelando un vero e proprio fattore per la crescita dell'economia. ...

'Goal Deejay contest' : VOTA la prodezza Amatoriale più bella : Seconda puntata di "Goal Deejay" e seconda possibilità di VOTAre i gol amatoriali più belli. Con l'inizio della dodicesima edizione del programma che unisce la musica alle giocate che più ci ...

'Goal Deejay contest' : VOTA la rete Amatoriale più bella : La sua girata in area e tiro all'angolino basso con i Pulcini Hellas Torrazza ha tutto per diventare virale ed essere apprezzata in tutto il mondo grazie al web. - Andrea Pelullo , 15 anni, da Roma. ...

Rugby – Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori contro Florentia : Esordio casalingo amaro per l’Arca Gualerzi Amatori Sconfitta di misura da Florentia per 14-12 Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori che all’esordio casalingo viene Sconfitta dal Florentia, guadagnando però il punto di bonus allo scadere grazie alla meta di Giacomo Torri che riaccende le speranze blucelesti. 14 a 12 il risultato finale per i gigliati che passano in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie all’ala Stefanini che ...

Rugby – Esordio vincente per Arca Gualerzi Amatori : sconfitto nettamente Vasari Arezzo : Esordio vincente per l’Arca Gualerzi Amatori: i ragazzi di De Rossi espugnano il campo del Vasari Arezzo per 7-40 Inizia con il piede giusto il campionato dell’Arca Gualerzi Amatori nel girone 2 di Serie B con i ragazzi di De Rossi che espugnano l’Arrigucci di Arezzo con un netto 40 a 7 e conseguente bonus offensivo. Partita a senso unico quella odierna dove l’Amatori ha dominato ogni fase di gioco, superiore nelle fasi statiche e ...

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di conflitto d’interessi sono false e diffAmatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...

Attanasi - Idea - : «Il Pd continua a usare i toni diffAmatori della campagna elettorale» : Non mi risulta che Scelta Civica esista più, se non sulla carta e/o nella fervida fantasia politica degli esponenti del PD; 4. Spero che l'Ingegnere Calabrese si tuteli nelle sedi opportune dalle ...