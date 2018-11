Alzheimer | diagnosi con una scansione al collo

Alzheimer - come funziona la diagnosi precoce e i primi sintomi della malattia : La ricerca sull’Alzheimer in Italia si concentra soprattutto sulla diagnosi precoce intesa anche come strumento essenziale per lo sviluppo di farmaci per il trattamento della malattia. I 25 progetti triennali di ricerca della rete di giovani ricercatori sostenuti da Airalzh Onlus, in partnership con Coop stanno già producendo risultati interessanti che spaziano dalle nuove interpretazioni applicate a strumenti diagnostici già utilizzati ...

Alzheimer - ancora niente cure. Ma la diagnosi precoce è possibile : Il 19 settembre si celebra la giornata mondiale contro l’Alzheimer. Un’occasione per fare il punto riguardo una malattia per cui non esistono ancora cura, ma dove una diagnosi precoce è essenziale. Secondo gli ultimi dati sono quasi 600 mila gli italiani che hanno avuto una diagnosi di Alzheimer, una patologia che non lascia scampo e che colpisce, inevitabilmente, anche le famiglia. Ad oggi non esistono ancora farmaci e terapie che ...

Alzheimer : 25 progetti ‘giovani’ per una diagnosi precoce : Venticinque giovani scienziati “alla ricerca di un domani senza Alzheimer”, con altrettanti progetti triennali sostenuti da Airalzh Onlus in partnership con Coop, presentati oggi nei loro primi risultati all’università degli Studi di Milano in vista della Giornata mondiale dedicata alla malattia (21 settembre). L’Associazione italiana ricerca Alzheimer Airalzh Onlus li sostiene dal 2016 con assegni banditi per 3 anni ...