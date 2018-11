Allarme panettoni | richiamato un intero lotto per rischio “contaminazione da filamenti

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il Ministero della Salute ha dato comunicazione ieri, mercoledì 21 novembre, del richiamo per ‘fisico’ del Panettone Gran Nocciolato Maina, e in particolare deldi produzione n° 801077-881077-891077, con data di scadenza 30-06-2019. Il motivo del richiamo, datato 19 novembre, è specificato in “possibile contaminazione dametallici“. I consumatori sono invitati a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione. Per info: gestionereclami@maina.com N. verde: 800-617781 (lu-ve 8,00-12,00 e 14,00-18,00). L'articolounper“contaminazione dametallici” Meteo Web.