ALLARME LISTERIA | RITIRATO DAL MERCATO VITELLO TONNATO Nel 2018 123 richiami e 201

ALLARME LISTERIA nel salmone affumicato : quattro morti in Europa : In Nord Europa scoppia l'Allarme Listeria per alcune confezioni di salmone affumicato che avrebbero causato la morte di quattro persone. Secondo le prime informazioni, le quattro morti, avvenute in Danimarca, Francia e Germania, sarebbero causate da un lotto di salmone prodotto in Polonia da Bk Salmon.A dare notizia, è stata l'Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ...