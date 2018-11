Allarme della Bce | economia italiana così non può reggere a lungo

Droga - è Allarme - parla il Capo della Polizia : «Mobilitiamoci» : ... in particolare tra i giovani, che deve essere affrontato armonicamente da tutte le istituzioni e attori sociali , dalle famiglie agli insegnanti, dalle parrocchie agli enti locali e alla politica in ...

Povertà - l'Allarme della Caritas : «In Campania situazione peggiorata» : Povertà in aumento in Campania: gli italiani sono in difficoltà più degli stranieri, la crisi occupazionale ricade sui giovani, e questi, sebbene siano formati e abbiamo...

Povertà - l'Allarme della Caritas : 'In Campania situazione peggiorata' : Povertà in aumento in Campania: gli italiani sono in difficoltà più degli stranieri, la crisi occupazionale ricade sui giovani, e questi, sebbene siano formati e abbiamo conseguito un titolo di studio,...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - Allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Bookcity - l’Allarme dell’inventore della rassegna sul libro : “La classe dirigente non legge - è inquietante” : Si è chiusa ieri, domenica 18 novembre, Bookcity Milano, settima edizione della rassegna dedicata al libro. Millequattrocento eventi in più di 370 spazi del centro e della periferia, duemila persone che prendono la parola sui più vari argomenti, quasi 200mila cittadini coinvolti. “La città è allegramente invasa dai libri, dai lettori e dagli autori, un grande esercizio di democrazia al servizio della cultura”, racconta Oliviero Ponte ...

L’Allarme (ignorato) della sterlina : Brexit per il Regno Unito sarà un salto nel vuoto; la probabilità di farsi male è molto alta. Non è difficile capirlo; basta guardare come si è comportata la sterlina da un lato e la...

L'Allarme - ignorato - della sterlina : Quando l'unica campana è la convenienza politica, si diventa miopi, e anche i salti nel vuoto possono sembrare privi di rischi. Ieri è stata una giornata convulsa per il Regno Unito. È stato ...

Allerta maltempo - l’Allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Domenica 4 Novembre - Allarme arancione in 6 Regioni : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni Meteo sulle Regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : Allarme rosso in Sicilia - arancione nel Lazio - sulle Dolomiti e per la piena del Po : Allerta Meteo – La circoLazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di domani, sabato 3 novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : Allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - Allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di maltempo da Nord a Sud - Allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...