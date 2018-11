Alla Biblioteca De Nobili la rassegna ' Parole | voci e suoni di Calabria'

Consegnati dAlla Provincia Alla ditta i lavori per la Biblioteca : BRINDISI - In data odierna, presso la Provincia di Brindisi, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di alcune parti dell'edificio che ospita i locali della ...

Il rettore di Venezia Alla Biblioteca di Rovereto Si parlerà di uno dei più grandi architetti del 900 : Rossi ha realizzato opere che ormai appartengono alla storia dell'architettura contemporanea , il cimitero San Cataldo di Modena, il Teatro del Mondo a Venezia, la ristrutturazione del teatro Carlo ...

Domenico De Masi presenta 'Il lavoro nel XXI secolo' Alla Biblioteca Panizzi di Reggio mercoledì 14 : In questa situazione, la laicità è l'insieme delle condizioni che permettono alle diverse espressioni religiose, e più in generale alle diverse visioni del mondo, di coesistere in una società ...

Alla Biblioteca Nazionale nasce il fondo dei libri di Pino Rauti : Le carte, i libri, i documenti di Pino Rauti, segretario del Movimento sociale italiano e leader di una destra 'di sinistra' che spiazzava gli schemi classici della prima Repubblica soprattutto per la ...

L’Infinito di Leopardi è salvo - ma Alla Biblioteca Nazionale di Napoli piove dal tetto : piove in un luogo sacro della cultura italiana, la Biblioteca Nazionale di Napoli, dove è custodita la documentazione autografa dei "Canti" e dello "Zibaldone" di Giacomo Leopardi. Uno scenario da incubo che rivela lo stato di trascuratezza del nostro patrimonio culturale. Cosa c'è da aspettarsi alle prossime piogge? Di vedere inzuppati d'acqua i manoscritti de "L'infinito" e del "Sabato del villaggio"?Continua a leggere

A Firenze c'è una biblioteca senza bibliotecari. Organici - Allarme Fp Cgil : La Fp Cgil Firenze ritiene che sia oggi più che mai indispensabile attivare una politica assunzionale che vada oltre il ricambio alla pari tra chi esce e chi entra nel mondo del lavoro pubblico e che ...

ROMA Alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea 'Altri femminismi Corpi - violenza - riproduzione - culture - lavoro' : ... rapporto con il lesbismo ed emergere del soggetto trans, confronto con l'industria del sesso e impatto con l'Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Partendo da ...

Fioretti di San Francesco - Alla Biblioteca Nazionale di Napoli il manoscritto in mostra : Un codice del 1492 in raffinata scrittura gotica è esposto alla Biblioteca Nazionale di Napoli dove è contenuto il manoscritto cartaceo dei Fioretti di San Francesco ricopiati da Alexander de Bolinis. Fino a fine ottobre sarà visitabile nell'ambito della mostra “In viaggio tra libri e manoscritti alla scoperta dei fondi della Biblioteca”.Continua a leggere

Alla Università Europea di Roma inaugurata una biblioteca della Fondazione De Gasperi : L'Università Europea di Roma - si legge in una nota - ritiene che il raccordo tra il mondo accademico e il mondo della cultura sia di fondamentale rilievo per la preparazione dei giovani e per il ...

Rete - libertà di informazione e diritto all'oblio. Incontro Alla Biblioteca della Toscana : Sarà presentato il libro "Scienza giuridica e tecnologie informatiche" di Fernanda Faini e Stefano Pietropaoli , Giappichelli, 2017, . Nell'Incontro, dopo aver inquadrato i cambiamenti profondi che l'...