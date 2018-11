Alimentazione | docente della Politecnica delle Marche alla guida di prestigioso centro di

meteoweb.eu

: @Mov5Stelle Da una parte l'alimentazione è assai importante, ma dall'altra è fondamentale una costante attività mot… - ADCAR13 : @Mov5Stelle Da una parte l'alimentazione è assai importante, ma dall'altra è fondamentale una costante attività mot… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Maurizio Battino,di Biochimica all’Universitàe scienziato di fama internazionale nel camponutrizione, è stato scelto dall’Università di Vigo, in Galizia, per coordinare un gruppo di ricerca d’eccellenza sulla scienza alimentare e il ruolo degli alimenti nella prevenzionemalattie cronico – degenerative. Un “matrimonio” tra due fuoriclasse, quello tra Battino e l’ateneo spagnolo, particolarmente apprezzato a livello internazionale per il suo dipartimento di Scienza dell’, che ha come obiettivo il potenziamento deldi ricerca in alimenti e nutrizione, puntando sui giovani e sulle tecnologie più avanzate. Insignito anche del titolo di “Distinguished researcher, il più importante riconoscimento assegnato dalle Università spagnole, Battino esprime soddisfazione per la nuova mission: “Sono orgoglioso e gratificato – commenta ...