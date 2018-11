Alexandria Ocasio Cortez sostiene Nancy Pelosi come speaker alla Camera dei

Alexandria Ocasio-Cortez porta i suoi follower di Instagram alla scoperta del Congresso : I primi giorni di Congresso come i primi giorni di scuola o di università. Alexandria Ocasio-Cortez sta vivendo con questo spirito il suo approdo nel Campidoglio Usa e sta condividendo i momenti salienti delle sue giornate con suoi follower, attraverso una serie di storie su Instagram. Quello che è una novità per lei molto probabilmente lo è anche per una parte dei suoi elettori e la più giovane eletta in ...

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez - la donna più giovane mai eletta al Congresso : La democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha vinto eletto nel collegio elettorale 14 di New York ed è stata eletta deputata ad appena 29 anni. È la donna più giovane mai eletta al Congresso. Ha battuto l'avversario repubblicano, il professore settantaduenne Anthony Pappas. Nella sua agenda i temi più cari alla sinistra progressista come assistenza sanitaria pubblica per tutti, politiche in favore dell'occupazione, ...

Alexandria Ocasio-Cortez, dal suo metro e sessantacinque, cammina a testa alta. Durante le assemblee, prende ...