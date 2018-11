Alessandra Mastronardi elogia il collega | “Per Lino Guanciale ho una passione”

Alessandra Mastronardi : età - altezza - peso - fidanzato : Alessandra Mastronardi deve il suo successo a ”I Cesaroni”. Era il 2006 e la giovanissima attrice entrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni di Eva Cudicini, figlia del primo matrimonio di Lucia (interpretato da Elena Sofia Ricci) che si sposa in seconde nozze con Giulio Cesaroni (Claudio Amendola). La fiction è andata in onda fino al 2014 e ha lasciato Alessandra nel mondo dello spettacolo. La televisione le apre ...

Alessandra Mastronardi presto mamma? L’attrice de L’Allieva e I Medici 2 pensa al futuro col compagno Ross McCall : Alessandra Mastronardi sta vivendo un periodo d'oro. In televisione l'abbiamo vista nei panni di Lucrezia Donati ne I Medici 2 (attualmente è sul set della terza stagione), e continua a interpretare Alice Allevi ne L'Allieva 2, fiction entrambe trasmesse su Rai1. Nella vita privata, l'attrice è sempre stata riservata, finché quest'anno è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Archiviata la love story con Liam McMahon (per lui si era ...

Alessandra Mastronardi : 'Non so cosa succederebbe se dovesse arrivare un bambino' : L'attrice Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa come conferma il successo raggiunto dalla serie televisiva 'L'Allieva' che la vede protagonista con il collega Lino Guanciale. Il personaggio di Alice Allevi ha conquistato milioni di telespettatori italiani ma la Mastronardi è anche annoverata tra le protagoniste della fiction 'I Medici' capace di vantare la partecipazione di artisti di caratura ...

Alessandra Mastronardi pazza di Ross : “Se dovesse arrivare un bambino…” : Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: presto un figlio insieme? Alessandra Mastronardi è innamorata pazza di Ross McCall, l’attore inglese famoso per White Collar. I due stanno insieme da un anno, convivono a Londra e presto potrebbero allargare la famiglia. È la stessa attrice italiana a parlarne in un’intervista rilasciata a Grand Hotel. Del […] L'articolo Alessandra Mastronardi pazza di Ross: “Se dovesse ...

Alessandra Mastronardi vittima di stalking - la sorella dell'attrice : 'Non è stato facile' : Nei giorni scorsi la sorella dell'attrice Alessandra Mastronardi è stata protagonista di un'intervista al giornale "Di Più" in cui ha parlato di molte tematiche. In particolare ha rivelato che con la sorella è stata vittima di stalking dopo il successo raggiunto grazie alla serie televisiva 'I Cesaroni'. All'epoca Alessandra Mastronardi aveva ventidue anni e interpretava il personaggio di Eva, la cui storia con Marco appassionava i milioni di ...

Alessandra Mastronardi : 'Al momento non si parla di un'altra stagione de L'Allieva' : La carriera di Alessandra Mastronardi sta attraversando una fase più che positiva. L'attrice, infatti, continua a mietere successi sul piccolo schermo, essendo divenuta in questi anni una delle protagoniste più amate delle fiction Rai. L'artista napoletana ha rilasciato un'intervista al sito "Gossip e Tv", durante la quale ha parlato delle lunghe e faticose riprese de "L'Allieva", rivelando al contempo che, ad oggi, non si sa nulla circa ...

Daniel Sharman - Lorenzo ne I Medici : il gesto per Alessandra Mastronardi : I Medici 2 Lorenzo il Magnifico e Lucrezia Donati: che rapporto hanno Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi Primo lavoro insieme per Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi. L’inglese e l’italiana sono stati amanti per finzione, sul set de I Medici 2. E Sharman si è rivelato “un gran signore”, come ci ha confessato la Mastronardi al […] L'articolo Daniel Sharman, Lorenzo ne I Medici: il gesto per Alessandra ...

Giorgio Marchesi e Alessandra Mastronardi : una stagione importante per i due attori : Proseguono gli impegni lavorativi di Giorgio Marchesi e Alessandra Mastronardi occupati nelle riprese della terza stagione della fiction 'I Medici': tra i protagonisti di questa serie figurano anche i nomi degli attori Daniel Sharman e Aurora Ruffino. L'attore Giorgio Marchesi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa [VIDEO] come conferma la partecipazione a fiction di successo tra cui spicca il nome de 'L'Allieva 2'. Lo ...

Alessandra Mastronardi vittima di stalking - parla la sorella dell’attrice de I Medici 2 e L’Allieva : Attrice italiana ormai lanciatissima all'estero, Alessandra Mastronardi è attualmente su Rai1 con ben due serie: I Medici 2 e L'Allieva 2. La notorietà non l'ha cambiata, è rimasta una ragazza solare e sorridente. La star, però, ha avuto anche dei momenti bui. In un'intervista con Di Più, Gabriella, sorella di Alessandra, ha raccontato il terribile trauma che hanno vissuto quando l'attrice era all'inizio della sua carriera. Entrambe sono ...

Alessandra Mastronardi intervista Gossipetv : “Girare L’Allieva 2 è stato faticoso” e parla della terza stagione : L’Allieva 3 ci sarà? Le parole di Alessandra Mastronardi a Gossipetv Alessandra Mastronardi ha lavorato duramente per interpretare Alice Allevi ne L’Allieva. La seconda stagione della fiction di Rai Uno si è rivelata più impegnativa del previsto. A raccontarlo la stessa protagonista al margine della conferenza stampa della serie, la cui prima stagione è stata […] L'articolo Alessandra Mastronardi intervista Gossipetv: ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

Grande successo per la fiction “L’Allieva 2” con Alessandra Mastronardi. 5 milioni di spettatori : Siamo di fronte all’ennesimo caso di successo della fiction di Rai1. “L’Allieva 2” supera addirittura “il maestro”, vale a dire se stessa nella prima stagione. Giochi di parole a parte, la storia della studentessa... L'articolo Grande successo per la fiction “L’Allieva 2” con Alessandra Mastronardi. 5 milioni di spettatori proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessandra Mastronardi come L’Allieva : “Anche io indecisa tra tre innamorati” : Alessandra Mastronardi come Alice de L’Allieva: indecisa tra tre uomini Alessandra Mastronardi è molto simile a Alice Allevi, la protagonista de L’Allieva, fiction campione di ascolti su Rai Uno. come la specializzanda in medicina legale, pure l’attrice nata a Napoli ma cresciuta a Roma si è trovata a vivere situazioni complicate in amore. Alice nella […] L'articolo Alessandra Mastronardi come L’Allieva: ...

Alessandra Mastronardi parla de I Cesaroni : il rapporto con Matteo Branciamore : Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore oggi: il rapporto tra Eva e Marco dopo I Cesaroni Alessandra Mastronardi è oggi un’attrice affermata, divisa tra produzioni italiane e americane. Ma non dimentica i suoi esordi, quando poco più che ventenne ha debuttato nei panni di Eva nella fiction Mediaset I Cesaroni. Una serie televisiva che l’attrice napoletana […] L'articolo Alessandra Mastronardi parla de I Cesaroni: il ...