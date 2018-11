Al fotofinish volantino Unieuro per Black Friday 2018 | Huawei Mate 10 Lite ed Honor 10

optimaitalia

: Rilancio finale con volantino #Unieuro per #BlackFriday2018: #HuaweiMate10Lite ed iPhone XS super - OptiMagazine : Rilancio finale con volantino #Unieuro per #BlackFriday2018: #HuaweiMate10Lite ed iPhone XS super -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Stiamo assistendo proprio in queste ore ad un rilancio finale, in vista del, grazie al. In questi giorni abbiamo già analizzato una serie di offerte disponibili online all’interno dello store della nota catena, ma oggi 22 novembre possiamo comprendere anche cosa ci aspetta negli store fisici, con una parentesi che in questa circostanza voglio dedicare in primo luogo a coloro che stanno cercando prodotti come10ed iPhone XS a prezzo più basso, senza dimenticare10 View.Andiamo per gradi e concentriamoci in prima istanza su10, perché all’interno della pagina ufficiale dedicata al, potremo notare che alcune unità dello smartphone vengono proposte in queste ore al prezzo di 199 euro. Un vero e proprio affare per chi vuole puntare su un device tutto sommato competitivo ancora oggi, ...