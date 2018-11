AIDS | ragazzi ‘ignoranti’ | credono negli insetti untori e nella pillola protettiva

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018)italiani ‘ignoranti’ sull’Hiv-. Basti pensare che tra gli studenti della scuola media superiore c’è ancora chi crede che l’infezione possa essere trasmessa dae chi tende a confondere strumenti di prevenzione con anticoncezionali, fino a ritenere che con la ‘’ si possano evitare infezioni trasmesse sessualmente.E’ quanto emerge da un’indagine, condotta a livello nazionale su un campione di circa 14milainterrogati a partire dal 2013, e presentata in occasione del XXXI Convegno nazionale Anl, in corso a Genova. Sono stati somministrati dei questionari con domande a risposta multipla a studenti prevalentemente del terzo anno della scuola media superiore.“Tra i dati emersi, per esempio – sottolinea Bruno Marchini, presidente Anl– si è visto che i giovani che provengono ...