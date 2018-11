Agorà | sondaggio Emg | Lega primo partito Il tracollo del M5s | quanto ha perso in una

Sondaggio Emg per Agorà - fiducia nei leader : Matteo Salvini sale al 52 per cento - Conte supera Di Maio : sale la fiducia nella leadership di Matteo Salvini mentre cala quella di Luigi Di Maio che viene superato dal premier Giuseppe Conte . Lo dimostra il Sondaggio Emg per Agorà , su Raitre. Secondo i ...