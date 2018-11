Agenzia delle Entrate | Facebook firma un accertamento da 100 milioni

Accordo con l'Agenzia delle Entrate - Facebook verserà oltre 100 milioni : Chiusa la controversa relativa alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Milano...

Facebook fa pace con il Fisco italiano : versati all'Agenzia delle Entrate 100 milioni di euro : Facebook Italy fa la pace con il Fisco italiano. La società ha appena firmato un accertamento con adesione chiudendo così le controversie con l'Agenzia delle Entrate che riguarda alcune annualità del periodo 2010-2016. Facebook pagherà per questo oltre 100 milioni di euro.Con l'adesione all'accertamento - sottolinea una nota dell'Agenzia delle Entrate - Facebook Italy chiude la controversia relativa alle indagini ...

Fattura elettronica - siamo certi di voler affidare i nostri dati fiscali all’Agenzia delle Entrate? : Ricordate Minority Report? Nella pellicola si immaginava un mondo visionario, in cui il progresso aveva portato a un controllo centrale dei crimini, che erano addirittura predetti. In questa – apparentemente tranquilla e protetta – realtà, tutti vivevano felici, fino a quando un bug non interferiva con il sistema e il malcapitato di turno si trovava a combattere contro ciò che non poteva controllare più. Sì, oggi potrebbe accadere lo ...

Garante Privacy all’Agenzia delle Entrate : “Cambiare la fatturazione elettronica : riservatezza a rischio” : Dovrebbe partire dal primo gennaio prossimo, ma per il Garante della Privacy è necessario cambiare il sistema della fatturazione elettronica perché mette a rischio la riservatezza dei dati. Da qui la sollecitazione arrivata oggi all’Agenzia delle Entrate, che ha subito avviato l’esame delle richieste e risponderà al più presto. Le richieste dell’Authority arrivano a poco più di un mese dall’avvio del nuovo obbligo e nella manovra è ...

Agenzia delle Entrate - pace fiscale : pronte le regole : Dunque ci siamo: pronte le regole per la pace fiscale, ovvero 'la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore ...

Agenzia delle Entrate - pace fiscale : pronte le regole : Quello della pace fiscale è stato senza dubbio uno degli argomenti che hanno tenuto maggiormente banco negli ultimi mesi, accedendo il dibattito politico in seno a maggioranza e opposizioni. Dunque ci ...

Delega fattura elettronica - arrivano i moduli e le istruzioni di Agenzia delle Entrate : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito i moduli per la Delega della fattura elettronica. La comunicazione contenente i modelli riporta, inoltre, le istruzioni per il loro conferimento e le modalita' per l’invio all’Agenzia. Con la pubblicazione dei moduli e delle relative istruzioni, si avvia a conclusione il processo di avvio della fatturazione elettronica [VIDEO] che, ricordiamo, diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte ...

Fisco - rottamazione : potrebbe comprendere anche tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate : A quanto pare, il decreto fiscale si prepara a cambiare di nuovo, dopo le tensioni tra M5s e Lega. La rottamazione potrebbe, infatti, diventare 'extralarge' e comprendere tutte le tipologie di debito con il Fisco. Il Governo e la maggioranza starebbero tentando di allargare i provvedimenti compresi all'interno del decreto fiscale collegato alla manovra. Si ipotizza, infatti, che verra' concessa la sanatoria anche gli avvisi bonari che l'Agenzia ...

Mutui - dire che sono tornati ai livelli pre-crisi è falso. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate : l’Agenzia delle Entrate sbugiarda le banche che continuano ad affermare, tramite i rappresentanti delle sue associazioni, che l’erogazione dei finanziamenti alle famiglie è ritornato sui livelli ante crisi. E’ quanto affermato dal professor Giuseppe Ghisolfi, attuale vicepresidente e Tesoriere di ESBG, il Gruppo Europeo delle Casse di risparmio, ed ex vicepresidente dell’Abi, la settimana scorsa durante un confronto con il sottoscritto nel talk ...