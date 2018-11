Aborto | l' appello delle ginecologhe | Ministra Grillo | garantisca l' applicazione

Aborto - appello di quattro ginecologhe alla ministra Grillo : “Garantisca piena applicazione della legge 194” : È partita solo il 6 novembre scorso, ma in pochi giorni ha già raggiunto oltre 72mila firme. È la petizione, lanciata su Change.org da quattro ginecologhe e diretta al ministro della Salute Giulia Grillo che chiede la piena applicazione della legge 194, quella che tutela la possibilità di abortire. Tre le richieste fatte alla ministra: garantire in ogni ospedale la presenza di ginecologi non obiettori 24 ore su 24, sanzionare le direzioni ...

