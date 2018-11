A Rieti ' Patto salute' per aumento donazioni sangue

liberoquotidiano

: La dott.ssa Stefania Vaglio è intervenuta stamattina a Rieti al convegno 'Patto di salute' illustrando la composizi… - CentroSangue : La dott.ssa Stefania Vaglio è intervenuta stamattina a Rieti al convegno 'Patto di salute' illustrando la composizi… - AVISxLaVITA : RT @pranista: Patto di Salute #donareplasma #donaresangue a Rieti oggi il convegno. Con @Shireplc @FIDASnazionale @crocerossa @aiponlus @Fe… - aiponlus : RT @pranista: Patto di Salute #donareplasma #donaresangue a Rieti oggi il convegno. Con @Shireplc @FIDASnazionale @crocerossa @aiponlus @Fe… -

(Di giovedì 22 novembre 2018), 22 nov. (AdnKronos) - Aumentare il livello di quantità ed efficienza delledie plasma è indispensabile per la produzione di farmaci alla base di terapie salvavita per la cura di malattie rare o immunodeficienze. Per raggiungere questo obiettivo, oggi aè stato s