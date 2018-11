A Milano la nove giorni di 'Artigiano in fiera' : Milano, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 1 dicembre prenderà il via a Milano la ventitreesima edizione di 'Artigiano in fiera': oltre 3.000 stand espositivi, 150.000 tipologie di prodotti provenienti da oltre 100 Paesi, rappresentati su una superficie espositiva di 340.000 metri quadrati. E, i

Fino a domenica 25 novembre gli appuntamenti della Milano Music Week : Milano al centro della Musica. Music Week è la settimana – quest’anno ancora più internazionale – che racconta il mondo della Musica

Milano. Prosegue fino a sabato 24 novembre l’Open week al CPM Music Institute : Prosegue fino a sabato 24 novembre l’Open week al CPM Music Institute (Via Elio Reguzzoni, 15 – Milano), scuola diretta

Milano East Market : domenica 25 novembre il mercatino festeggia 4 anni : Buon compleanno: quattro anni di East Market. domenica 25 novembre il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio

Kinky Boots - il musical a Milano dal 30 novembre : Con “Kinky Boots” arriva a Milano, tratto da un film cult, uno dei musical più attesi di questa stagione. Dopo “La febbre del Sabato Sera”, “Jersey Boys”, “Spamalot”, “Hairspray”, “La Famiglia Addams”, il Teatro Nuovo è pronto per lanciare la sua nuova produzione. Dal 30 novembre sul palco dello storico teatro di Piazza San Babila approda uno dei musical più amati di ...

Mambo Italiano : dal 16 al 25 novembre al Teatro San Babila di Milano : È arrivato al Teatro San Babila di Milano l'atteso musical "Mambo Italiano", uno spettacolo in stile napoletano, dialetto nel quale si esprime la simpatica protagonista, Giulia Silvestri, nella parte di Sofia. Uno show basato su musiche, canti e balli, attraverso i quali i vari artisti si alterneranno ed esibiranno anche tra gli spettatori. Piuttosto ricca la colonna sonora, basata su grandi brani italiani, interpretati dal vivo dai ...

Mostra Banksy a Milano : retrospettiva al Mudec dal 21 novembre : Milano ospiterà dal 21 novembre la Mostra dedicata a Banksy. Una retrospettiva sull’artista e writer inglese che sarà di scena all'interno del Mudec - Museo delle Culture fino al 14 aprile 2019. Curata da Gianni Mercurio, l’esposizione dal titolo 'The Art of Banksy. A Visual Protest' ospiterà circa 80 capolavori tra dipinti, sculture e stampe di uno dei massimi esponenti della street art contemporanea. Mostra sull'artista Bansky A corredare il ...

Milano. Ione di Euripide domenica 25 novembre al polifunzionale GXXIII : Il Municipio 5 invita la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Ione di Euripide”. Appuntamento in programma domenica 25 novembre 2018 alle

Liam Payne in Italia a novembre : tutti i dettagli sull’impegno a Milano con Jonas Blue : Liam Payne in Italia a novembre: il cantante sarà nel nostro Paese con Jonas Blue per presentare il nuovo singolo del collega. L'appuntamento è fissato a Milano, in occasione dei Live Show di X Factor 12. La serata che accoglierà anche l'ex One Direction è quella di giovedì 29 novembre in occasione del sesto Live Show. A X Factor Italia abbiamo appena superato il Live Show numero 4. Il prossimo appuntamento è il quinto e vedrà la ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 16-18 novembre : ... ecco un evento da segnare in agenda: Vivite , un vero e proprio festival dedicato al vino che per tutto i fine settimana coinvolgerà il pubblico con workshop, degustazioni, concerti e spettacoli di ...

L’album di Elya arriva a novembre con un’anteprima live a Milano : L'album di Elya sarà disponibile da venerdì 30 novembre. Lo annuncia l'artista, attraverso post sui social network nei quali comunica anche il titolo: il disco d'esordio di Elya Zambolin si intitolerà Elya. Al suo interno 13 tracce, 13 "tracce di me", scrive Elya che sta svelando attraverso le Instagram Stories un titolo al giorno. Il primo titolo annunciato è Cosa ti farei, il secondo Ti verso il cuore. La tracklist completa sarà disponibile ...

Marco Mengoni Special Guest per Tom Walker a Milano il 21 novembre : Marco Mengoni annunciato come Special Guest al concerto di Tom Walker, in programma il prossimo 21 novembre presso il Fabrique a Milano Marco Mengoni sarà Special Guest al concerto che Tom Walker terrà il prossimo 21 novembre al Fabrique di Milano. Una collaborazione inedita, che troverà spazio nel prossimo disco di Mengoni, ATLANTICO, dove Marco e Tom Walker saranno i protagonisti di Hola, una delle 15 tracce disponibili dal 30 novembre ...

Giornata Mondiale del prematuro : sabato 17 novembre all’Ospedale San Giuseppe di Milano due incontri gratuiti dedicati alle neomamme : Dalle ore 9:00 alle 13:00 di sabato 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del bambino prematuro, al San Giuseppe di Milano si terranno due momenti dedicati alle neomamme e organizzati dal Reparto di Neonatologia: il primo è una dimostrazione del massaggio neonatale e del Kangaroo Mother Care, ossia pratiche volte a promuovere il contatto pelle-a-pelle a beneficio del rapporto madre-bambino. L’incontro sarà guidato da Paola Pierdonà, ...

Milano. Spettacolo musicale al CAM Saponaro il 25 novembre : L’Associazione “Articiocch”, con il patrocinio del Municipio 5, mette in scena lo Spettacolo musicale “Balli di gruppo e karaoke”. Appuntamento