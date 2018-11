8 cose che Barbie ha insegnato a tutte noi

5 cose belle che trovi in Bohemian Rhapsody e non ti aspetti : Già quasi in cima alla classifica dei biopic musicali più visti di sempre, nonostante qualche critica sulle inevitabili licenze creative di ogni progetto che voglia concentrare archi temporali lunghi e personalità immense in due ore, “Bohemian Rhapsody” colpisce non solo per come riesce a restituire il mito dei Queen dalle origini al Live Aid del 1985, ma regala anche dei piacevoli imprevisti. Apre domande, lascia sensazioni che sono ...

F1 - Verstappen mette le cose in chiaro : “ciò che diciamo riguardo alla Honda non sono affatto bugie” : Il pilota olandese ha parlato già della prossima stagione, soffermandosi sul motore Honda che sostituirà in Red Bull quello Renault Un Gran Premio soltanto ancora in calendario, dopodiché la stagione 2018 di Formula 1 andrà definitivamente in archivio. La Mercedes ha già portato a casa entrambi i titoli mondiali, in palio dunque ad Abu Dhabi ci sarà solo una prestigiosa vittoria, utile per chiudere al meglio l’anno e proiettarsi con ...

7 cose di te che non sapevi che un cane potesse fiutare : La scienza sta indagando a fondo questa abilità dei cani per creare sistemi di diagnosi ugualmente non invasivi. 4. Identità immagine: pexels.com I cani riconoscono una persona non tanto dai suoi ...

6 cose che non dovremmo mai dire a nessuno : Sono 6 le cose che non dovremmo mai rivelare agli altri, parola dei saggi orientali. Tacere alcune verità, mantenere intatti dei segreti – o per meglio dire – tenerli per sé stessi, è uno degli insegnamenti che l’antica saggezza orientale ha trasmesso fino ai giorni nostri. Ma badate bene: tutto questo non significa ‘mentire’, ma imparare a praticare la riservatezza ed esercitare il silenzio. Un’arte tanto antica quanto attuale, ...

Cristina D'Avena spregiudicata : 'So di essere un sogno erotico di molti uomini. Mi piace far vedere le cose belle che ho' : Per finire, una battuta sul fatto che sia da sempre considerata una icona del mondo LGBT: 'L'amore va vissuto per quello che è, un sentimento universale. Non ho problemi a vedere due uomini che si ...

Inceneritori - Di Maio : “Sono cose vintage - come le cabine telefoniche a gettoni” : “Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di Inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio – in merito alle polemiche sui rifiuti in ...

7 cose inaspettate che accadono quando sei in una relazione veramente sicura : Credere che una relazione sentimentale stabile si basi su determinate certezze è quanto di più sbagliato si possa pensare. L’affiatamento, l’unione e la sintonia di coppia, infatti, molto spesso si manifestano attraverso le dinamiche e i comportamenti più inaspettati. Sono almeno 7 le cose apparentemente ‘inaspettate’ che potrebbero accadere nell’ambito di un rapporto affettivo maturo, ma non bisogna averne paura. Al contrario, potrebbero ...

Borse - rally di Natale? Meglio uscire finché le cose vanno bene : I timori sono i soliti: un ciclo di rialzo dei tassi della Fed più aggressivo del previsto , un possibile impatto negativo sull'economia dal rafforzamento del dollaro, il graduale venire meno dell'...

5 cose che forse non sapete sugli Animaniacs : In origine erano papereLa musicaLe battute per adultiMignolo col ProfIl rebootIniziata nel settembre 1993 e terminato il 14 novembre 1998, Animaniacs fu una delle serie animate più di successo di quel periodo ma anche uno di quei titoli che spinse l’asticella dei prodotti per ragazzi verso un’ironia e una sperimentazione davvero originale. I tre animaletti che sbucavano dal serbatoio d’acqua della Warner Bros, studios che ...

Cinque cose che sappiamo sull'ottava stagione di Game of Thrones : HBO ha infine ufficializzato la data dell'ottava, attesissima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Uscirà nell'aprile del 2019 e l'attesa cresce di giorno in giorno. Infatti la produzione è stata blindatissima e poco o nulla è trapelato nei mesi passati. Ecco cosa sappiamo fin qui.

Backstreet Boys : 5 cose che devi assolutamente sapere su di loro : Backstreet's back alright The post Backstreet Boys: 5 cose che devi assolutamente sapere su di loro appeared first on News Mtv Italia.

E' morto Augusto Salvador - sindacalista che inventava cose nuove : Lutto nel mondo del sindacato friulano. Dopo una lunga malattia, è morto questa mattina nella sua casa di Torviscosa Augusto Salvador, segretario della Femca Cisl per il territorio di Udine e della Bassa ...

Emma Marrone mamma? "Sono cose che capitano - non cercate a tavolino" : In concomitanza con l'uscita del nuovo singolo 'Mondiale', la cantante salentina si racconta a 360 gradi, dalla carriera...

Coach Kerr minimizza la lite Durant-Green : “cose che succedono - io presi a calci in culo Michael Jordan” : Steve Kerr minimizza la lite fra Kevin Durant e Draymond Green al termine della sfida tra Warriors e Clippers: il Coach di Golden State se ne esce con un batuta fra il serio e il faceto Scricchiola qualcosa in casa Warriors? Questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui il ‘core’ del roster dei Campioni NBA in carica resterà unito. I motivi sono molteplici, ad iniziare dal salary cap intasato, che probabilmente impedirà il rinnovo al rialzo ...