7 mostre alla Milano Music Week 2018 - Artribune

Il Campansi si apre : musica - giochi e mostre per farsi conoscere dalla città : L'idea di coniugare in tre giorni divertimento, musica, spettacoli e mostre si sta rivelando anno dopo anno sempre più vincente. E il merito e il mio ringraziamento va al personale delle nostre ...

Torino - il ds Petrachi : 'Belotti out dalla Nazionale? Dimostrerà che è tornato' : Gianluca Petrachi , direttore sportivo del Torino , parla di Andrea Belotti a Sky Sport : 'Quando uno non viene convocato in Nazionale c'è amarezza, è l'espressione più bella e una soddisfazione unica. Però Andrea credo abbia il carattere giusto per dimostrare che è tornato, ...

L'ex Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Sampdoria - Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Alla Poletti presentazione delle mostre di Pinault Collection a Venezia : Oltre a Venezia, le opere della Pinault Collection sono regolarmente oggetto di mostre in tutto il mondo. "Dancing with Myself", nata dAlla collaborazione tra Pinault Collection e Museum Folkwang di ...