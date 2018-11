15ENNE TRAVOLTO DA TRENO E ragazzo arruolato dall' Isis | il dramma di scegliere la morte

Sfida gli amici a sdraiarsi sui binari - muore 15ENNE TRAVOLTO dal treno : C’è chi dice di averlo visto sdraiarsi sui binari . Una volta, poi un’altra, mentre gli amici ridevano. E poi ancora, l’ultima volta, quando gli altri ragazzi hanno visto arrivare in lontananza i fari del treno . Le luci farsi sempre più vicine, il rumore a coprire le loro grida per dirgli di stare immobile, di non alzarsi dalle rotaie. Ci sarebbe un’assurda Sfida , una folle scommessa tra amici dietro la tragedia che è costata la vita ieri sera ...

Parabiago - sfida mortale sui binari tra ragazzi : 15ENNE TRAVOLTO dal treno : Una "prova di coraggio" finita tragicamente. Questa con ogni probabilità la causa della morte di un ragazzo di 15 anni, travolto da un treno nella stazione di Parabiago , nel Legnanese, martedì 20 novembre poco dopo le 19. Inizialmente gli inquirenti avevano pensato ad un suicidio o ad un incidente, ma le testimonianze raccolte hanno fatto propendere per un’altra ipotesi. L’italo-marocchino Abdul El Sahid era in stazione insieme ad altri amici: ...

15ENNE TRAVOLTO da un treno per sfida : ANSA, - PARABIAGO , MILANO, , 21 NOV - La Procura di Busto Arsizio , Varese, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, per far luce sulla dinamica della morte di un 15enne di San ...