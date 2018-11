“Zero emissioni entro il 2050” | 10 paesi scrivono alla Commissione Ue C’è anche Costa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Una lettera inviataeuropea per chiedere che l’Ue si impegni per arrivare a zeronette di gas serrail 2050 e rivedail target a breve termine con cui vuole tagliare ledi almeno il 40% nel 2030. A firmarlail ministro dell’ambiente Sergio(M5S), insieme ai colleghi di Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia (ma non la Germania). L’obiettivo è spingere Bruxelles verso obiettivi più ambiziosi nella sua strategia a lungo termine che sarà presentata il prossimo 28 novembre. Manca poco tempo, dunque. Intanto, in tutto il pianeta si continua a pagare per i ritardi, gli accordi non presi con tempestività e per tutte quelle volte che ci si è voltati dall’altra parte pensando che né noi, né i nostri figli avrebbero visto quello che invece è ormai all’ordine del giorno. Ed ecco che si ...