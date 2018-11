Youtube Music 2 59 porta con sé importanti novità | sostituirà definitivamente Google Play

Youtube : 1 - 8 mld dlr pagati in un anno a industria musicale : Nella lotta alla pirateria, Google ha rimosso dal suo motore di ricerca 3 miliardi di indirizzi web per violazione del copyright, a partire dal momento in cui ha messo a disposizione dei detentori dei ...

Ecco le novità degli aggiornamenti di YouTube - Google+ - Youtube Music - Fotocamera Google e Wear OS : In queste settimane il team di Google ha rilasciato numerosi aggiornamenti per diverse delle applicazioni dell'azienda. Ecco le novità secondarie L'articolo Ecco le novità degli aggiornamenti di YouTube, Google+, YouTube Music, Fotocamera Google e Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità degli aggiornamenti di YouTube - Google+ - Youtube Music - Fotocamera Google e Wear OS : In queste settimane il team di Google ha rilasciato numerosi aggiornamenti per diverse delle applicazioni dell'azienda. Ecco le novità secondarie L'articolo Ecco le novità degli aggiornamenti di YouTube, Google+, YouTube Music, Fotocamera Google e Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Youtube Music si aggiorna con alcune piccole modifiche studiate per la praticità : Il team di YouTube Music ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento con cui ha introdotto alcune piccole modifiche all'applicazione Android. Ecco cosa cambia L'articolo YouTube Music si aggiorna con alcune piccole modifiche studiate per la praticità proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare Youtube Music Premium : All’inizio di quest’estate, Google ha deciso di lanciare un proprio servizio di streaming Musicale chiamato YouTube Music, volto a scontrarsi direttamente con Spotify, Apple Music e Amazon Music. Se dopo un periodo di prova vi leggi di più...

Youtube Music Premium in regalo per 6 mesi acquistando Google Home o Home Mini dal Google Store : Sono arrivate nuove promozioni sul Google Store. Chi avesse intenzione di acquistare un Google Home o un Google Home Mini direttamente dal negozio online di Big G può usufruire di un periodo di prova di YouTube Music Premium, il nuovo servizio di streaming Musicale, gratuito per 6 mesi o quasi. L'articolo YouTube Music Premium in regalo per 6 mesi acquistando Google Home o Home Mini dal Google Store proviene da TuttoAndroid.

Youtube domina il mercato dello streaming musicale : Stando al report Music Consumer Insight 2018, quasi la metà del consumo globale di musica è da attribuirsi a YouTube. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube domina il mercato dello streaming musicale proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare musica da Youtube : Esistono tanti modi per scaricare musica da Youtube gratis e in questa guida vi spiegheremo nel dettaglio Come fare. Come vedrete la scelta dipenderà da cosa volete utilizzare e dal dispositivo tramite il quale volete effettuare il leggi di più...

Ecco la guida Google per annullare gli abbonamenti inutili su Youtube e Play Music : Google ha pubblicato una guida che spiega come annullare gli abbonamenti "inutili" ai propri servizi di streaming audio e video. L'articolo Ecco la guida Google per annullare gli abbonamenti inutili su YouTube e Play Music proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare musica da Youtube : Nel corso degli ultimi anni, Youtube è diventato un’ottima fonte dove poter scaricare musica gratuitamente di tutti quegli artisti emergenti ma anche se avete trovato una versione live di una traccia musicale di cui disponete già l’MP3 acquistato oppure il CD. In questa guida odierna vi spiegheremo nel dettaglio Come scaricare musica da Youtube utilizzando varie soluzioni che vanno dai programmi da installare sul computer, ai servizi ...

Youtube Music per Android si aggiorna : nuove opzioni per la qualità streaming e download : Google ha rilasciato un aggiornamento per la sua applicazione Youtube Music destinata alla piattaforma Android: le novità consistono in nuove opzioni per la gestione della qualità streaming e download.Come promesso da Google, che il mese scorso aveva annunciato aggiornamenti costanti con miglioramenti per la sue applicazioni, oggi Youtube Music per Anroid ha ricevuto un aggiornamento.Youtube Music per Android: nuove opzioni per la qualità audio ...

Youtube Music 2.49.57 permette di regolare la qualità dei brani su quattro livelli : YouTube Music è fuori da un po' anche in Italia, e col passare del tempo, grazie alle cure di Google, si sta allineando sempre più alla concorrenza L'articolo YouTube Music 2.49.57 permette di regolare la qualità dei brani su quattro livelli proviene da TuttoAndroid.

Musica - il singolo Trap Phone di Guè Pequeno è su Youtube : Il nuovo membro dell'etichetta BHMG [VIDEO] ieri, il 17 Settembre del 2018, tramite il suo profilo Instagram ha comunicato a tutti i propri fan di aver reso pubblico, sulla piattaforma web, il video del singolo che ha anticipato [VIDEO] l'uscita del suo quinto disco da solista: Trap Phone. Il video di Trap Phone Guè Pequeno, il rapper milanese e membro dei Club Dogo, ha pubblicato sul proprio canale di Youtube il singolo Trap Phone che è stato ...