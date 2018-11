Yemen | in tre anni 85mila bambini morti di malnutrizione

Yemen : Oxfam - una vittima ogni tre ore : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Dall'inizio di agosto un civile muore in Yemen ogni tre ore: una nuova ondata di scontri tra la Coalizione a guida saudita e gli Houti per il controllo dei principali porti e ...

Trump potrebbe porre fine all'atroce guerra civile in Yemen - ma preferisce non farlo : L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue Federica Mogherini ha annunciato la creazione di un'entità legale per facilitare gli scambi commerciali con l'Iran e, di fatto, aggirare le sanzioni ...

Yemen - oltre 5 milioni di bambini a rischio carestia : “Troppo deboli perfino per piangere” : Il drammatico allarme di Save the Children: "Corpi esausti per la fame. milioni di piccoli non sanno quando o come troveranno il loro prossimo pasto”. Nel Paese arabo peraltro continua l’impennata dei prezzi di alimenti e carburante. Una situazione che potrebbe creare “una fame senza precedenti".Continua a leggere