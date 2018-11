X4 Foundations : disponibile su PC dal 30 novembre : Egosoft ha annunciato che X4: Foundations arriverà su PC alla fine di questo mese, più precisamente il 30 novembre. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'ultimo capitolo della ventennale saga di simulazione spaziale X.Come riporta Dualshockers, in questo capitolo (ed in generale nell'intera saga), il giocatore dovrà costruire un impero, al fine di raggiungere tale obiettivo dovrà combattere e commerciare attraverso l'universo, utilizzando ...