WWE – Nuovo look per Charlotte Flair | cattiva e super sexy | cita il Joker di Heath

WWE Super Show-Down – Il nuovo look di John Cena e la finisher che ‘divide’ i fan [FOTO e VIDEO] : John Cena ha stupito il pubblico di Super Show-Down apparendo dimagrito e con un nuovo taglio di capelli, per ragioni cinematografiche: la sua nuova finisher ha invece diviso i fan Nella tarda mattinata italiana è andato in sCena Super Show-Down, il primo PPV targato WWE a svolgersi in Australia. Il pubblico di Melbourne ha potuto ammirare il ritorno sul ring di diverse leggende WWE, fra le quali anche John Cena, assente dal ring da ...

Drew McIntyre a SportFair : “sono il nuovo volto della WWE! Dolph? Ecco perchè siamo al top! Italia? La adoro” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Drew McIntyre, stella di primo piano della WWE, nonchè Campione di Coppia di Raw: la superstar scozzese ha parlato del suo ritorno nella federazione, del suo compagno di tag Dolph Ziggler e del suo amore per l’Italia A volte, nella vita, c’è solo bisogno di avere una seconda possibilità. Succede che le opportunità arrivino quando non si è pronti a coglierle, quando si è l’uomo ...

Tutto pronto per il ritorno di Rey Mysterio in WWE : i dettagli del nuovo contratto : Rey Mysterio ha firmato un nuovo contratto con la WWE: il luchador mascherato è pronto a tornare in pianta stabile nella federazione di Stamford Nei giorni scorsi i primi rumors erano iniziati a circolare con insistenza, mentre nelle ultime ore sembra essere arrivata l’ufficiliatà: secondo quanto riporta “Cbssports.com”, Rey Mysterio ha firmato un nuovo contratto con la WWE. La trattativa è andata per le lunghe, visto un iniziale ...