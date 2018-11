“Walter Nudo…” Gf Vip | spunta un particolare piccante sull’attore

caffeinamagazine

: Help!!! Non so più che fare, l’incontro con Walter Nudo l’ha destabilizzata ancor di più ?????? Francesca è pazza di l… - carmelitadurso : Help!!! Non so più che fare, l’incontro con Walter Nudo l’ha destabilizzata ancor di più ?????? Francesca è pazza di l… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L’edizione numero 3 del Grande Fratello potrebbe essere l’ultima, Walter Nudo a parte infatti è destinata a passare alla storia come la più fiacca di tutti i tempi. Non solo i dati auditel condannano Ilary Blasi e la sua ciurma ma, all’interno della casa, sembra mancare un personaggio carismatico capace di dare brio alla trasmissione. Francesco Monte sta deludendo le attese e l’unico che sembra essere aver qualcosa da dire è Walter Nudo. Dentro e fuori la casa. Sì perché se l’attore continua la sua avventura nel reality fuori le chiacchiere non mancano: è la Marchesa d’Aragona, al centro delle polemiche per il suo titolo nobiliare che, dicono, tarocco. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ha parlato di Walter Nudo. L’ex gieffina ha più volte mostrato il suo forte interesse nei confronti dell’attore. Non è di certo l’unica che rivela di essere attratta da Walter, ma lei ha avuto ...