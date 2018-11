Wall Street chiude sotto massimi intraday | domani Thanksgiving

Riesce il rimbalzo a Wall Street : La Borsa di New York viaggia ancora positiva a metà seduta e continua il rimbalzo dopo le forti perdite di inizio settimana. Segno più per tutti e tre i principali indici a stelle e strisce. Bene ...

Si riaccende Europa con Wall Street. No Ue a manovra già scontato : ...14 sul biglietto verde, mentre i tradaer si interrogano sulle future mosse della Fed, che hanno indicato potenziali ostacoli per l'economia americana nell'anno a venire, In più Oltreoceano Market ...

Perché a Wall Street i giganti del tech hanno bruciato 945 miliardi : (Foto: Wikimedia) Non se la passano bene i titoli del settore tecnologico a Wall Street. Tanto che si parla sempre più spesso di un mercato in zona orso, ovvero l’area in cui le azioni scendono drasticamente. Negli ultimi mesi i giganti tecnologici Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet – cosiddetti Faang – hanno complessivamente bruciato in borsa qualcosa come 945 miliardi di dollari. Rispetto ai valori massimi raggiunti tra il giugno e il ...

Casa Bianca vede boom economico - big Wall Street recessione : Kudlow ha quindi smentito un'analisi, pubblicata ieri da Goldman Sachs, secondo cui l'anno prossimo l'economia Usa metterà il freno a mano. Ricevi aggiornamenti su Casa Bianca vede boom economico, ...

L'estate infinita del Nikki Beach strizza l'occhio a Wall Street : Nato nel 1998, esattamente venti anni fa, oggi Nikki Beach è una sorta di mega brand globale dei locali da spiaggia: se ne contano 19 in tutto il mondo, di cui 15 stabilimenti e 4 hotel,, dalla ...

Azionario asiatico paga ancora tonfo Wall Street. Dow Jones azzera guadagni 2018 : L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,35% a 21.507,54 punti, recuperando comunque terreno rispetto ai minimi intraday, quando aveva perso più dell'1%. ...

A Wall Street tonfo Dow Jones del 2 - 21% - in fumo 421 mld : Roma, 20 nov., askanews, - Scivolone di Wall Street. L'indice Dow Jones al termine delle contrattazioni accusa un calom del 2,21% mentre il Nasdaq cede l'1,70%. L'indice S&P 500 accusa un calo dell'1,...

Profondo rosso a Wall Street : DJ -2 - 21% : 23.06 Chiusura in calo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde il 2,21% a 24.463,47 punti, il Nasdaq cede l'1,70% a 6.908,82 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,82% a 2.641,69 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1367 dollari. La moneta unica perde lo 0,76% a rispetto al dollaro.

L'high-tech affonda Wall Street. La Borsa americana brucia i guadagni 2018 : Wall Street affonda con i tecnologici e brucia i guadagni del 2018. La fuga dall'hi-tech, e soprattutto da Apple, alimenta i timori di un rallentamento dell'economia globale e rafforza ancora di più quelli per una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. E si fa sentire sul petrolio, che arriva a perdere a New York oltre il 5% poco sopra i 54 dollari al barile. Non si salva neanche il Bitcoin, che scende ai minimi degli ultimi 13 mesi a ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : A livello macro gli investitori sono preoccupati dei segnali di un rallentamento dell'economia americana, previsto da gran parte degli analisti nella prima metà del prossimo anno. Un aiuto in questo ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : I Titoli delle società tecnologiche, che per mesi hanno spinto i rialzi della Borsa americana, continuano ad andare giù e anche questa volta, ma in negativo, condizionano l’andamento degli altri listini...

Wall Street prosegue la seduta in rosso : Resta in territorio negativo la borsa di New York, che a metà seduta registra perdite superiori al punto percentuale. Da segnalare la pessima performance di Apple , che dopo le indiscrezioni di un ...

BORSA MILANO in netto calo con Wall Street - male banche - bene Enel dopo piano. : Piazza Affari chiude sui minimi di seduta e in netto calo sulla scia della rinnovata debolezza di Wall Street, mentre in mattinata erano stati i timori di un rallentamento dell'economia globale e l'attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana a tenere sotto scacco il mercato.

Wall Street apre con forti perdite : Ancora in rosso la Borsa di New York , che avvia la seduta registrando forti perdite seguendo il pessimo risultato di ieri 19 novembre. Dopo il crollo della vigilia, a causa di un presunto taglio ...