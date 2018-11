Volley | la pallavolo italiana piange Nicolò Catalano

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata : Samsung Volley Cup: sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV La Samsung Volley Cup non si ferma mai. Archiviata ieri sera la 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo di sabato sera che vedrà la Bosca San Bernardo Cuneo, ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Pallavolo – Modena Volley - Julio Velasco sulla prossima partita : “a Perugia concentrati” : Julio Velasco: “andiamo a Perugia concentrati sul nostro gioco. La risposta del pubblico di Modena è straordinaria” Si è svolta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza pregara con Perugia dell’Head Coach Julio Velasco, allenatore del Modena Volley, queste le sue parole: “Perugia? Non la considero la prova del nove, quella arriverà con i playoff. Questi big match (Perugia e Civitanova) serviranno per capire ...

Pallavolo – Pharma Volley Giuliani Bari si prepara alla sfida contro Assitec Sant’Elia : Pharma Volley Giuliani Bari si preparata alla sfida contro Assitec Sant’Elia, presso il Palazzetto G. Iaquaniello di Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) Il tempo dei festeggiamenti per la prima vittoria in B1 è già terminato. Le ragazze della Pharma Volley Giuliani Bari devono concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Non si tratterà di una partita qualsiasi: la quinta giornata di B1 femminile (girone D) porta le baresi ...

Pallavolo - esordio vincente per le ragazze della Cento Volley : MONTEPRANDONE Ottimo esordio e grande soddisfazione per le ragazze della Cento Volley di Monteprandone, matricola al debutto ufficiale nel campionato Provinciale di II divisione. Nonostante la rosa ...

Pallavolo – Pm Asci Potenza ancora ko : colpo in trasferta per San Vito Progetto Volley : Altra sconfitta per PM Asci Potenza: la formazione guidata da Massimo Telesca e Luca Cameriero si arrende a San Vito Progetto Volley ancora una sconfitta per la Pm Asci Potenza che deve arrendersi in casa al cospetto del San Vito Progetto Volley, formazione brindisina con ambizioni di alta classifica. Una partita con alti e bassi per la formazione guidata in panchina dai coach Massimo Telesca e Luca Cameriero che esprime buon gioco ...

Pallavolo – Impegno casalingo per la PM Asci Potenza : domenica arriva San Vito Progetto Volley : La PM Asci Potenza alla ricerca del primo successo stagionale contro San Vito Progetto Volley nella sfida del 4 novembre alla Palestra ‘Emilio Caizzo’ Impegno casalingo per la Pm Asci Potenza che domenica 4 novembre ospiterà alla Palestra “Emilio Caizzo” di Potenza San Vito Progetto Volley. La formazione potentina guidata in panchina da coach Massimo Telesca e dal vice Luca Cameriero è alla ricerca della prima ...

Pallavolo. Bra.Ti Formazione SG Volley - presentata la squadra e le nuove maglie gara : ... con competenze curriculari più elevate, giovani e meno giovani ad integrarsi in modo sempre più competente e specialistico nel mondo del lavoro". Presentato lo staff tecnico, dirigenziale e quello ...